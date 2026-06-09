segunda-feira, 06 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Todo o país está em risco muito elevado para a radiação UV: saiba quais são os riscos e as recomendações

O alerta vem do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que sublinha que esta condição se manterá, pelo menos, até sexta-feira.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Todo o país está em risco muito elevado para a radiação UV: saiba quais são os riscos e as recomendações

Caso das gémeas desaparecidas no Dubai: irmãs ficam em prisão preventiva durante, pelo menos, três meses na Suíça

Relacionados

Espanha regista recorde de mortes por calor em maio: 101 óbitos antes do início do verão

Espanha registou em maio o maior número de mortes associadas ao calor desde o início dos registos, em 2015. As autoridades de saúde alertam para o impacto crescente das temperaturas extremas, que estão a surgir cada vez mais cedo devido às alterações climáticas
Espanha regista recorde de mortes por calor em maio: 101 óbitos antes do início do verão

Portugal regista temperatura mais alta de sempre no mês de maio: Mora chegou aos 40.3ºC

O IPMA deixa o alerta para a elevada probabilidade de mais locais entrarem em onda de calor, havendo forte probabilidade de as temperaturas elevadas se manterem até aos primeiros dias de junho.
Portugal regista temperatura mais alta de sempre no mês de maio: Mora chegou aos 40.3ºC

Tem dificuldade em dormir por causa da 'cúpula de calor'? Há um truque simples que arrefece o quarto (sem ventoinha ou ar condicionado)

Há um método sem custos e sem aparelhos eléctricos que pode fazer a diferença quando o calor não deixa dormir. Tudo o que precisa já está em sua casa.
Tem dificuldade em dormir por causa da 'cúpula de calor'? Há um truque simples que arrefece o quarto (sem ventoinha ou ar condicionado)

Todos os distritos de Portugal continental, bem como os arquipélagos da Madeira e dos Açores estão em risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta (UV) esta terça-feira.

O alerta vem do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que sublinha que esta condição se manterá, pelo menos, até sexta-feira.

O que é a Radiação Ultravioleta (UV)?

A radiação ultravioleta (UV) é um tipo de energia eletromagnética invisível emitida pelo Sol. Pode surgir em vários tipos, sendo que os efeitos nocivos para o humano são diversos:

  • Para a pele: envelhecimento precoce, queimaduras e aumento do risco de cancro da pele.

  • Para os olhos: pode causar cataratas e danos na retina.

Para as regiões com risco muito elevado, é recomendada a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu de sol, t-shirt, guarda-sol, protetor solar com proteção SPF mínimo 30 e evitar a exposição de crianças e/ou pessoas mais vulneráveis ao sol.

Temas

Radiação UV Portugal
Radiação Ultravioleta
Calor
IPMA
Alertas IPMA

Leia também

PJ participa em megaoperação internacional contra tráfico humano. Três detidos e oito vítimas em Portugal

A iniciativa reuniu mais de 40 mil operacionais, dos quais 718 atuaram em território português.
PJ participa em megaoperação internacional contra tráfico humano. Três detidos e oito vítimas em Portugal

Jovem morre em despiste de carro em Albufeira. Condutor e segundo passageiro fugiram após o acidente

Vítima, de 25 anos, seguia como passageiro da viatura. Autoridades continuam à procura do condutor e do outro ocupante que abandonaram o local depois do despiste.
Jovem morre em despiste de carro em Albufeira. Condutor e segundo passageiro fugiram após o acidente

MULTIBANCO + Perto chega às populações sem acesso a serviços bancários

O ministério da Economia e da Coesão Territorial, em colaboração com o Banco de Portugal, a SIBS e a Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE), lançou hoje na Freguesia de Tó, em Mogadouro, Bragança, o “MULTIBANCO + Perto”, projeto-piloto que pretende garantir o acesso a serviços bancários essenciais às populações que vivem em localidades sem qualquer ponto de atendimento bancário próximo.
MULTIBANCO + Perto chega às populações sem acesso a serviços bancários

Mais vistos

Destaques