Todo o país está em risco muito elevado para a radiação UV: saiba quais são os riscos e as recomendações

O alerta vem do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que sublinha que esta condição se manterá, pelo menos, até sexta-feira.

Todos os distritos de Portugal continental, bem como os arquipélagos da Madeira e dos Açores estão em risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta (UV) esta terça-feira.

O alerta vem do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que sublinha que esta condição se manterá, pelo menos, até sexta-feira.

O que é a Radiação Ultravioleta (UV)?

A radiação ultravioleta (UV) é um tipo de energia eletromagnética invisível emitida pelo Sol. Pode surgir em vários tipos, sendo que os efeitos nocivos para o humano são diversos:

Para a pele: envelhecimento precoce, queimaduras e aumento do risco de cancro da pele.

Para os olhos: pode causar cataratas e danos na retina.

Para as regiões com risco muito elevado, é recomendada a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu de sol, t-shirt, guarda-sol, protetor solar com proteção SPF mínimo 30 e evitar a exposição de crianças e/ou pessoas mais vulneráveis ao sol.