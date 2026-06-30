Tiroteio em plena via pública no Cacém deixa vários carros danificados

Um tiroteio ocorrido na tarde desta terça-feira, na Avenida dos Bons Amigos, no Cacém, concelho de Sintra, deixou pelo menos três veículos atingidos por disparos e levou à mobilização de um forte dispositivo policial.

Segundo a CNN Portugal, os suspeitos fugiram a pé, o que obrigou a Polícia de Segurança Pública (PSP) a isolar a área para realizar as primeiras diligências de investigação.

No local esteve também e a Polícia Judiciária (PJ) e foram recolhidos cerca de 30 invólucros de munições de calibre 9 mm.

Vários carros apresentavam marcas de bala

As marcas dos disparos eram visíveis em vários automóveis estacionados nas imediações, alguns dos quais ficaram danificados pelos projéteis.

Apesar da violência do incidente, não há indicação de vítimas, até ao momento.

O caso está sob investigação.