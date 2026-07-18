Tio detido em Oeiras por abusar sexualmente de sobrinha de 16 anos

A menor terá sofrido abusos durante dois dias no interior da habitação e da viatura do agressor.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 45 anos, suspeito de abusar da própria sobrinha de 16 anos, no interior da sua habitação e da sua viatura, em Oeiras.

Em comunicado, a PJ revelou que o detido, um cidadão estrangeiro, reside em Portugal há cerca de três meses, e "sob pretexto de dar a conhecer a cidade de Lisboa à sobrinha", convidou-a para passar umas férias escolares consigo.

A menor terá sofrido abusos durante dois dias, segundo as autoridades.

A denúncia foi feita pela mãe da vítima, "uma menor particularmente vulnerável, em razão de doença", após ter sido alertada por uma amiga da jovem.

O detido será presente a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Instrução Criminal de Cascais para aplicação das devidas medidas de coação.