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Tinha 19 anos e jogava futebol: morte de Madalena Galego num despiste deixa clubes de luto

A notícia chegou de madrugada e rapidamente se espalhou pelo futebol feminino. A jovem atleta tinha apenas 19 anos e deixou para trás uma carreira em construção, companheiras de equipa e vários clubes que agora se despedem de uma vida interrompida demasiado cedo.
Redação
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Tinha 19 anos e jogava futebol: morte de Madalena Galego num despiste deixa clubes de luto

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Tinha 19 anos, jogava futebol e tinha ainda uma carreira pela frente. A morte de Madalena Galego, vítima de um despiste na madrugada de domingo, deixou de luto o futebol feminino e motivou várias mensagens de pesar.

"Faltam-nos as palavras para expressar a dor que sentimos", escreveu o Grupo União Sport, de Montemor-o-Novo, clube que a jovem representava na equipa sénior feminina.

Madalena Galego morreu num acidente de viação ocorrido na Estrada Vila Amélia, em Palmela, pouco depois das 5h30 de domingo. No mesmo despiste morreu também Gonçalo, outro jovem de 19 anos.

A atleta integrava atualmente a equipa sénior feminina do Grupo União Sport e tinha representado, na época passada, a Escola de Futebol Feminino de Setúbal.

Clubes despedem-se da jovem atleta

A notícia da morte da jovem futebolista levou vários clubes e entidades ligadas à modalidade a deixarem mensagens nas redes sociais.

A Escola de Futebol Feminino de Setúbal recordou a passagem de Madalena Galego pelo clube e lamentou a morte da antiga atleta.

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"Lamentamos imenso a sua partida tão precoce, quando tinha toda uma vida para viver e sonhos por cumprir", escreveu o clube.

Também a Associação de Futebol de Évora manifestou pesar pela morte da jovem, que desenvolvia a sua atividade desportiva na região.

A associação deixou "o seu profundo pesar pelo falecimento (...). Que a sua memória permaneça para sempre junto de todos aqueles que com ela privaram".

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