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Termómetros sobem e alerta dispara: 19 concelhos estão em risco máximo de incêndio

O IPMA alerta que o perigo de incêndio rural deverá manter-se em alguns distritos até, pelo menos, terça-feira.
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Termómetros sobem e alerta dispara: 19 concelhos estão em risco máximo de incêndio
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Dezanove concelhos dos distritos de Bragança, Guarda, Santarém, Portalegre e Faro estão hoje em perigo máximo de incêndio rural, num dia em que as temperaturas vão manter-se elevadas, segundo o IPMA.

Por causa do calor, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou em perigo máximo de incêndio os concelhos de Bragança, Vimioso, Miranda do Douro, Mogadouro (Bragança), Figueiró dos Vinhos (Guarda), Tomar, Sardoal, Mação (Santarém), Nisa, Gavião, Castelo de Vide, Portalegre, Marvão (Portalegre), Monchique, Portimão, Silves, Loulé, São Brás de Alportel e Tavira (Faro).

Também mais de 80 concelhos os distritos de Bragança, Vila Real, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Leiria, Coimbra, Setúbal, Portalegre, Évora, Beja e Faro estão hoje em perigo muito elevado de incêndio.

Segundo o Instituto, o perigo de incêndio rural vai manter-se muito elevado em algumas regiões pelo menos até terça-feira.

O perigo de incêndio rural determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.

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Por causa do tempo quente, o IPMA colocou sob aviso amarelo os distritos de Évora, Faro, Setúbal, Lisboa, Beja, Castelo Branco e Portalegre até às 21:00 de hoje.

O aviso amarelo é o menos grave de uma escala de três e é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje no continente continuação de tempo quente com céu pouco nublado ou limpo, temporariamente nublado no litoral Norte e Centro, vento fraco ou moderado e pequena descida da temperatura mínima no interior e pequena subida no sotavento algarvio.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 14 graus Celsius (Braga) e os 24 (Faro) e as máximas entre os 25 (Aveiro, Porto, Viana do Castelo) e os 39 (Évora).

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Perigo máximo incêndio rural
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Aviso amarelo IPMA
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Meteorologia

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