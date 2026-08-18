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Tentou violar a própria avó e esfaqueou-a de seguida: homem de 32 anos detido em Portalegre

A vítima foi de imediato transportada para o hospital de Portalegre, onde permanece sob vigilância médica. 
Redação
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Tentou violar a própria avó e esfaqueou-a de seguida: homem de 32 anos detido em Portalegre
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O suspeito terá atacado a avó enquanto esta já estava na cama, de acordo com o Correio da Manhã e, após a tentativa de violação, esfaqueou-a com uma faca de serrilha. 

Aquando da chegada da GNR ao local, o suspeito encontrava-se na via pública, com um discurso “pouco coerente”.

A vítima foi de imediato transportada para o hospital de Portalegre, onde permanece sob vigilância médica. 

O detido será presente esta terça-feira a primeiro interrogatório judicial para posterior aplicação das medidas de coação adequadas.

Temas

GNR
Nisa
Portalegre
Hospital de Portalegre
Ataque avó

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