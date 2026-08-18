Tentou violar a própria avó e esfaqueou-a de seguida: homem de 32 anos detido em Portalegre

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Um homem de 32 anos foi detido pela GNR em Nisa, Portalegre, na noite de domingo, após tentar violar a avó e a esfaquear de seguida.
O suspeito terá atacado a avó enquanto esta já estava na cama, de acordo com o Correio da Manhã e, após a tentativa de violação, esfaqueou-a com uma faca de serrilha.
Aquando da chegada da GNR ao local, o suspeito encontrava-se na via pública, com um discurso “pouco coerente”.
A vítima foi de imediato transportada para o hospital de Portalegre, onde permanece sob vigilância médica.
O detido será presente esta terça-feira a primeiro interrogatório judicial para posterior aplicação das medidas de coação adequadas.