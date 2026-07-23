Encenou um suicídio, meses depois a PJ descobre que teria sido ela a matar o namorado

A morte de um homem, em maio, chegou a ser apresentada como um possível suicídio. No entanto, a investigação da Polícia Judiciária concluiu que o cenário tinha sido encenado para esconder um homicídio. A principal suspeita é a companheira da vítima, de 21 anos, entretanto detida.

A Polícia Judiciária deteve uma mulher de 21 anos suspeita de ter assassinado o companheiro e de ter tentado ocultar o crime através da simulação de um suicídio. Os factos remontam ao dia 4 de maio, em Fânzeres, no concelho de Gondomar.

Segundo a Diretoria do Norte da PJ, a investigação permitiu desmontar a versão inicialmente criada após a morte do homem e reunir prova suficiente para identificar a alegada autora do crime.

Discussão terminou com vários golpes de faca

De acordo com a Polícia Judiciária, tudo terá acontecido na sequência de uma discussão entre o casal.

A suspeita terá recorrido a uma faca e desferido vários golpes na zona do tórax da vítima, causando-lhe a morte.

Mas o caso não terminou aí.

Investigação revelou tentativa de enganar as autoridades

Após o crime, a mulher terá tentado afastar as suspeitas e criar a ideia de que o companheiro tinha posto termo à própria vida.

"Após o cometimento do crime, procurou iludir as autoridades, destruindo vestígios e simulando a ocorrência de um suicídio", refere a Polícia Judiciária em comunicado.

A versão acabaria, porém, por cair durante a investigação. Em articulação com o Laboratório de Polícia Científica da PJ e com o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, os investigadores concluíram que o alegado suicídio "era falso", permitindo reconstruir o que realmente aconteceu naquela habitação.

Suspeita vai ser presente a tribunal

A mulher foi detida esta semana e será agora presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial, onde serão determinadas as medidas de coação.