Tentativa de homicídio em Matosinhos: pai e filho detidos pela PJ

Os factos remontam à madrugada de 1 de abril, quando os suspeitos terão intercetado as vítimas na via pública e efetuaram três disparos com uma arma de fogo.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um pai e um filho, de 45 e 19 anos, suspeitos de terem tentado matar duas pessoas durante um tiroteio ocorrido em Matosinhos, no distrito do Porto.

Em comunicado a PJ revela que os dois homens estão indiciados pelos crimes de homicídio qualificado na forma tentada e de detenção de arma proibida.

Conflito ligado ao tráfico de droga esteve na origem do ataque

Os factos remontam à madrugada de 1 de abril, quando os suspeitos terão intercetado as vítimas na via pública.

De acordo com a investigação, o ataque surgiu na sequência de um conflito já existente entre os dois grupos, alegadamente relacionado com a venda de produto estupefaciente.

O pai e o filho atuaram de forma "coordenada" e efetuaram três disparos com uma arma de fogo na direção das vítimas.

Apesar da gravidade da situação, nenhum dos tiros atingiu os dois homens, circunstância que, segundo a PJ, se deveu apenas ao acaso.

Ambos foram detidos e serão presentes à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação adequadas.

Um dos detidos já tinha cumprido pena de prisão

Segundo a PJ, o suspeito mais velho, possui antecedentes criminais pela prática de crimes da mesma natureza.

O homem já havia sido condenado anteriormente e cumpriu uma pena de prisão efetiva entre 2014 e 2020.