Tenta matar homem com copo de vidro partido por causa de uma dívida e acaba detido pela PJ

A vítima sofreu uma grave lesão na veia jugular e teve de ser submetida a uma cirurgia de urgência. A Polícia Judiciária acredita que a agressão teve origem numa alegada dívida e já deteve o suspeito.

Um homem foi detido pela Polícia Judiciária por estar fortemente indiciado de um crime de homicídio qualificado na forma tentada, na sequência de uma violenta agressão ocorrida no domingo, na localidade de Chacim, no concelho de Macedo de Cavaleiros.

Segundo a investigação, o suspeito terá surpreendido a vítima quando esta se encontrava na via pública e, alegadamente devido a uma dívida, partiu intencionalmente um copo de vidro antes de desferir vários golpes na zona do pescoço. Após o ataque, colocou-se em fuga.

Vítima foi operada de urgência

A agressão provocou ferimentos graves, incluindo uma laceração longitudinal da veia jugular, situação que colocou a vida da vítima em risco.

O homem foi assistido pelo INEM e transportado para o hospital, onde foi submetido a uma intervenção cirúrgica de urgência.

Suspeito foi localizado pela Polícia Judiciária

A investigação foi desenvolvida pelo Departamento de Investigação Criminal de Vila Real da Polícia Judiciária, que conseguiu identificar e deter o alegado agressor fora de flagrante delito.

O detido será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.

A investigação prossegue sob a direção do Ministério Público de Macedo de Cavaleiros.