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Tenta assaltar casa e termina no hospital. Homem foi surpreendido pelo proprietário e... caiu das escadas

O incidente ocorreu numa habitação do concelho de Fafe, no distrito de Braga.
Redação
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Tenta assaltar casa e termina no hospital. Homem foi surpreendido pelo proprietário e... caiu das escadas

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Um homem ficou ferido depois de alegadamente tentar assaltar uma habitação em Fafe e cair das escadas quando tentava fugir após ter sido surpreendido pelo proprietário.

O incidente ocorreu numa habitação do concelho de Fafe, no distrito de Braga. Segundo o Jornal de Notícias, o suspeito terá entrado na residência numa altura em que o filho do proprietário se encontrava sozinho em casa.

Ao aperceber-se de ruídos suspeitos, o jovem alertou o pai, que se encontrava nas proximidades e se deslocou de imediato para o local. Quando chegou à habitação, surpreendeu o alegado assaltante no interior da casa.

De acordo com a mesma fonte, o homem já tinha na sua posse vários objetos da residência quando tentou fugir. Durante a fuga, terá escorregado nas escadas e sofrido uma queda que lhe provocou lesões na cabeça.

O suspeito foi assistido no local pelos meios de socorro e transportado para a Unidade Local de Saúde do Alto Ave, em Guimarães.

A GNR tomou conta da ocorrência e está a investigar as circunstâncias do caso.

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