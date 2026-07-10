Mais do que amizade, entre construtor e ministro existe uma fidelidade quase irracional da parte do primeiro. Terça-feira, 1 de julho, num almoço combinado com dois supostos clientes, João Manuel dos Santos Carvalho, 61 anos, natural de Barcelos, surge confiante. O homem, que num país rural carenciado nasceu em berço modesto mas conseguiu escapar à crónica familiar, usa as amizades como engodo: «Tenho um amigo poderoso, ainda este fim de semana estive lá a fazer obras. Também já fiz muitas obras para a PJ». O corte de cabelo, com franja indisciplinada semelhante à do governante do PSD, cai-lhe sobre a fronte e, enquanto o tenta dominar, acrescenta mais informação: «Ele, às vezes, até os aluga e aquilo não é muito caro. Tem piscina. É um bom sítio, em Odemira, São Teotónio. Explora aquilo com o filho.»

Durante o repasto, a conversa corre ao sabor das inconfidências de Carvalho. É como um pescador que não recolhe a cana antes de o peixe morder. Com o orgulho de um amante, ergue o telemóvel e mostra fotografias de Luís Neves. De repente, como se não o quisesse deixar mal, o ministro liga-lhe. Em estado de transe, Carvalho marimba-se para os clientes. «Calem-se que é o ministro!». Com o mesmo estado psicológico do construtor, escutamos a voz arrastada do governante que, como se o quisesse credibilizar aos olhos dos convivas, lhe anuncia que o próximo Conselho de Ministros seria na sexta-feira em Guimarães mas que ele seguiria para cima, para presidir ao 159.º Aniversário da Polícia de Segurança Pública (PSP) no dia anterior, e poderiam jantar na zona.

Depois de uma pausa, Luís Neves avança com um pedido: «Umas paletes de relva» de que necessita para o monte no Alentejo. Carvalho, ignorando o perigo que o rodeia, apressa-se a cumprir as vontades do ministro. Liga para uma funcionária e encarrega-a de tratar da incumbência da entrega da relva «àquele senhor, lá de Baixo, o da relva», na «sexta-feira», que «era o dia ideal». E faz mais um telefonema, agora para o «Joãozinho», a quem convida para o jantar, que será afinal a quatro: «Janta connosco lá em Guimarães. Vai o dr. e vai também o Zé Manel, ministro da Agricultura».

Na sexta-feira, o SOL segue as pistas lançadas por Carvalho e desloca-se às propriedades de Luís Neves, em São Teotónio, Odemira. Chegar aos dois montes não é fácil. O caminho é de terra batida, apenas os tratores ali passam com algum desafogo. Com o sol colado como brasas à pele, pára-se na sombra de uma casa modesta. Com a curiosidade de uma alcoviteira, surge à porta a dona, que não engole a patranha. «Quer alugar um quarto na casa do ministro, olhe que ele não está cá, mas espere aí que eu ligo ao filho!». Do outro lado, atende Tiago Neves, que rapidamente a alerta: «Não serão jornalistas?»

Com o azar a molestar mais do que os raios solares, segue-se à deriva até se encontrar um vizinho mais colaborante. Ao contrário dos outros montes, os do ministro não se encontram identificados. Um deles, chegou à esfera do ministro via uma herança da mulher, que é natural da região, e está mesmo acima do nosso olhar. Encabritada num monte íngreme, a casa, rodeada por extensa vinha, ergue-se solitária. O portão de ferro impede a passagem. Mas numa das suas grades, como se nos desse as boas-vindas, uma boina com a inscrição de uma das empresas de Carvalho: a Construções João & Martins, Lda., que criou com a mulher em 1995 e que veio a ser liquidada e encerrada em inícios do ano passado. Mas este não é o único vestígio da presença do construtor minhoto. Entre a vinha, uma retroescavadora à beira de um enorme fosso rodeado de terra solta revela as obras recentes.

A presença de Carvalho estende-se a outros locais. Volta-se à estrada e, a 500 metros, mais coisa menos coisa, encontramos o segundo monte de Neves, com a piscina em construção a ver-se da estrada. Passa-se o portão aberto às escâncaras e, de novo, tropeça-se num amontoado de boinas com os mesmos dizeres que ladeiam vário material de construção. Nesta história, há mais uma coisa que se pode assegurar: João dos Santos Carvalho é um homem de palavra.