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Temperaturas voltam a subir e risco de incêndio aumenta: oito concelhos já estão em alerta

Quinta-feira deverá ser o dia mais crítico, com as previsões a apontarem para temperaturas que podem chegar aos 43 graus no vale do Tejo e no Alentejo.
Redação
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Temperaturas voltam a subir e risco de incêndio aumenta: oito concelhos já estão em alerta
Dreamstime

Jovem morre em despiste de carro em Albufeira. Condutor e segundo passageiro fugiram após o acidente

A nova semana começa com uma subida significativa das temperaturas e um agravamento do perigo de incêndio rural em várias zonas do país.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou oito concelhos dos distritos de Castelo Branco, Portalegre e Faro em risco máximo, numa altura em que a massa de ar quente deverá provocar uma subida acentuada dos valores térmicos. Quinta-feira deverá ser o dia mais crítico, com as previsões a apontarem para temperaturas que podem chegar aos 43 graus no vale do Tejo e no Alentejo.

O cenário meteorológico previsto para os próximos dias aumenta a preocupação das autoridades, sobretudo devido à conjugação entre calor intenso, vento e baixos níveis de humidade, fatores que favorecem o início e a rápida propagação de incêndios.

De acordo com as previsões, a temperatura mínima também vai aumentar nos próximos dias "para valores superiores a 20 graus centígrados", ficando grande parte do território "com condições de noites tropicais", segundo comunicado do IPMA, citado pela agência Lusa.

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A subida de temperatura deve-se um anticiclone "localizado a norte/noroeste do arquipélago dos Açores, estendendo-se em crista até ao Golfo da Biscaia" e que a partir de segunda-feira "irá deslocar-se para leste".

Calor também preocupa pela saúde

A subida das temperaturas representa ainda um risco para a saúde, especialmente entre os grupos mais vulneráveis, como idosos, crianças pequenas e pessoas com problemas de saúde.

As recomendações passam por aumentar a ingestão de água, evitar exposição direta ao sol nas horas de maior calor e procurar manter os espaços frescos durante os períodos mais quentes do dia.

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Calor
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