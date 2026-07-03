Temperaturas elevadas provocam falhas no abastecimento de água em Almada

Os moradores culpam a falta de resposta da Câmara Municipal de Almada, mas esta garante que o SMAS está a acompanhar a situação.

O calor que se faz sentir está a agravar a situação de quem vive em Almada. A cidade está desde quinta-feira sem abastecimento de água.

Em comunicado, os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Almada anteciparam que a falha está relacionada com o calor, que fez disparar o consumo de água, alcançando a capacidade de captação de água dos furos que abastecem a cidade. “Almada está a viver um período de grande exigência no sistema de abastecimento de água: as temperaturas elevadas e o aumento significativo da população sazonal no nosso Concelho fizeram disparar o consumo de água”, começam por escrever.

No mesmo comunicado, o SMAS garante que já entrou em funcionamento um novo furo de captação de água, que deverá contribuir para melhorar a situação até ao final de julho. Estão também previstos outros projetos com o mesmo objetivo.

“Já reduzimos ao mínimo a rega de espaços públicos e suspendemos lavagens de ruas não essenciais. No âmbito de uma responsabilidade que deve ser partilhada, apelamos à colaboração de todos os munícipes para a moderação das regas de jardins e espaços verdes privados, bem como para a prevenção de desperdícios em consumos não essenciais”, apelam.

Os moradores culpam a falta de resposta da Câmara Municipal de Almada, mas esta garante que o SMAS está a acompanhar a situação.