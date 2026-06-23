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Têm apenas 17 anos: Rapaz e rapariga detidos por incêndio que destruiu bar de praia na Costa da Caparica

Dois adolescentes ficaram em prisão preventiva após serem suspeitos de atear fogo a um antigo bar de praia junto ao areal da Praia do Dragão Vermelho. O incêndio provocou prejuízos avaliados em várias centenas de milhares de euros.
Redação
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Têm apenas 17 anos: Rapaz e rapariga detidos por incêndio que destruiu bar de praia na Costa da Caparica
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Dois adolescentes, ambos com apenas 17 anos, foram detidos pela Polícia Judiciária por suspeitas de terem provocado o incêndio que destruiu um antigo bar de praia na Costa da Caparica, no concelho de Almada.

De acordo com a Polícia Judiciária, os dois jovens, um rapaz e uma rapariga, foram detidos fora de flagrante delito pelo Departamento de Investigação Criminal de Setúbal e estão "fortemente indiciados da prática de um crime de incêndio".

Os factos terão ocorrido a 16 de junho, pelas 17h00, quando os dois adolescentes entraram no interior de um pavilhão localizado no areal da Praia do Dragão Vermelho, na Costa da Caparica, onde funcionou anteriormente um bar de praia.

Fogo destruiu grande parte do pavilhão

Segundo a investigação da PJ, os suspeitos terão recorrido a um isqueiro para atear fogo a vários objetos que se encontravam no interior do espaço.

As chamas propagaram-se rapidamente e deram origem a um incêndio de grandes proporções, que causou alarme na zona e destruiu grande parte do pavilhão.

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Os prejuízos provocados pelo incêndio estão avaliados em "várias centenas de milhares de euros", segundo a Polícia Judiciária.

Adolescentes ficaram em prisão preventiva

Depois de serem presentes a primeiro interrogatório judicial, os dois suspeitos ficaram sujeitos à medida de coação de prisão preventiva.

A investigação continua a cargo da Polícia Judiciária, que procura apurar todas as circunstâncias do incêndio ocorrido junto à Praia do Dragão Vermelho.

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