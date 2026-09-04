Tem 80 anos e é suspeita de provocar três incêndios em três dias: foi detida pela PJ

Os fogos deflagraram em dias consecutivos numa freguesia de Celorico de Basto e terão sido ateados em locais com elevado risco de propagação. A investigação aponta para motivos do foro pessoal da idosa.

Uma mulher de 80 anos está a ser investigada pela Polícia Judiciária por suspeita de ter provocado três incêndios florestais em apenas três dias. Os fogos ocorreram numa freguesia de Celorico de Basto e a suspeita, residente naquela zona, foi detida fora de flagrante delito.

Três incêndios em três dias

Os incêndios ocorreram nos dias 16, 17 e 18 de agosto, na freguesia de Ribas, em Celorico de Basto, distrito de Braga.

Segundo a Polícia Judiciária, os fogos terão sido provocados com chama direta e ateados em locais com condições favoráveis à propagação das chamas para a mancha florestal.

A localização das ignições representava, de acordo com a investigação, um risco elevado para a floresta, campos agrícolas e várias habitações existentes nas proximidades.

As condições meteorológicas contribuíram ainda para agravar o perigo. Os três incêndios ocorreram em dias quentes e secos, com vento e temperaturas elevadas, circunstâncias que potenciavam a propagação de um incêndio florestal.

A idosa terá agido por motivos do foro pessoal, sabendo, segundo as autoridades, que a sua conduta era proibida por lei e que representava um perigo para a natureza, para as populações e para bens de terceiros.

A detenção ocorreu esta quinta-feira, fora de flagrante delito.

A suspeita, residente na freguesia de Ribas, será esta sexta-feira presente à autoridade competente para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.