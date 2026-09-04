Tem 80 anos e é suspeita de provocar três incêndios em três dias: foi detida pela PJ

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Uma mulher de 80 anos está a ser investigada pela Polícia Judiciária por suspeita de ter provocado três incêndios florestais em apenas três dias. Os fogos ocorreram numa freguesia de Celorico de Basto e a suspeita, residente naquela zona, foi detida fora de flagrante delito.
Três incêndios em três dias
Os incêndios ocorreram nos dias 16, 17 e 18 de agosto, na freguesia de Ribas, em Celorico de Basto, distrito de Braga.
Segundo a Polícia Judiciária, os fogos terão sido provocados com chama direta e ateados em locais com condições favoráveis à propagação das chamas para a mancha florestal.
A localização das ignições representava, de acordo com a investigação, um risco elevado para a floresta, campos agrícolas e várias habitações existentes nas proximidades.
As condições meteorológicas contribuíram ainda para agravar o perigo. Os três incêndios ocorreram em dias quentes e secos, com vento e temperaturas elevadas, circunstâncias que potenciavam a propagação de um incêndio florestal.
A idosa terá agido por motivos do foro pessoal, sabendo, segundo as autoridades, que a sua conduta era proibida por lei e que representava um perigo para a natureza, para as populações e para bens de terceiros.
A detenção ocorreu esta quinta-feira, fora de flagrante delito.
A suspeita, residente na freguesia de Ribas, será esta sexta-feira presente à autoridade competente para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.