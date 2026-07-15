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Taxista detido pela 21.ª vez este ano em Lisboa por conduzir sem carta

O motorista foi intercetado pela PSP enquanto conduzia um táxi na capital. Tinha o título de condução cassado e também não possuía o certificado obrigatório para exercer a profissão.
Redação
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Taxista detido pela 21.ª vez este ano em Lisboa por conduzir sem carta
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Um motorista de táxi foi detido pela Polícia de Segurança Pública (PSP), no passado dia 13 de julho, em Lisboa, por condução sem habilitação legal, depois de ser intercetado ao volante de um táxi apesar de ter o título de condução cassado.

Segundo o comunicado do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, a que o SOL teve acesso, o homem exercia funções como taxista sem estar legalmente habilitado para conduzir veículos automóveis.

A autoridade revela que esta foi já a 21.ª detenção do mesmo cidadão em 2026 pelo mesmo crime. De acordo com a PSP, apesar das 20 detenções anteriores, o suspeito continuou a conduzir nas mesmas circunstâncias.

Além de não poder conduzir, o homem também não possui Certificado de Motorista de Táxi, situação que será comunicada à entidade administrativa competente.

Após a detenção, o suspeito foi constituído arguido e ficou sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência. Foi ainda notificado para comparecer perante o Ministério Público para primeiro interrogatório judicial.

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