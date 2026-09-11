Táxis do Aeroporto de Lisboa passam a ter preços fixos: viagens custam 16 ou 19 euros

A partir de 15 de outubro, os táxis aderentes ao novo protocolo no Aeroporto Humberto Delgado vão cobrar preços fixos para viagens com destino a Lisboa: 16 euros para a zona 1 e 19 euros para a zona 2 durante o dia. À noite, fins de semana e feriados, os valores sobem para 20 e 23 euros

Os táxis que aderirem ao novo protocolo de autorregulação para o serviço no Aeroporto Humberto Delgado vão passar a praticar preços fixos para as deslocações com origem na praça de táxis do aeroporto, a partir de 15 de outubro.

Durante o período diurno dos dias úteis, as viagens terão um custo de 16 euros para a zona 1 e de 19 euros para a zona 2. Entre as 22h00 e as 07h00, aos fins de semana e nos feriados, os preços sobem para 20 e 23 euros, respetivamente.

O protocolo de Cooperação e Autorregulação para o Serviço de Táxi no Aeroporto Humberto Delgado é assinado esta sexta-feira pela Câmara Municipal de Lisboa, pela Federação Portuguesa do Táxi (FPT) e pela ANTRAL - Associação Nacional dos Transportes Rodoviários em Automóveis Ligeiros.

A ANA - Aeroportos de Portugal e a Associação do Turismo de Lisboa (ATL) também integram o acordo.

Saiba quais são as zonas abrangidas

A zona 1, com preço base de 16 euros durante o dia, abrange as freguesias de Alvalade, Areeiro, Avenidas Novas, Beato, Lumiar, Marvila, Olivais, Parque das Nações, Penha de França e Santa Clara.

A zona 2, com um preço de 19 euros, inclui Ajuda, Alcântara, Arroios, Belém, Benfica, Campolide, Campo de Ourique, Carnide, Estrela, Misericórdia, Santa Maria Maior, Santo António, São Domingos de Benfica e São Vicente.

Os preços estabelecidos incluem todos os suplementos e portagens, pelo que não poderá ser acrescentado um valor em função desses encargos.

Há preços diferentes para táxis com mais de quatro lugares

Para veículos com capacidade superior a quatro passageiros, quando transportem efetivamente mais de quatro pessoas, o voucher terá um custo de 20 euros para a zona 1 e 23 euros para a zona 2 durante o período diurno dos dias úteis.

Nos períodos noturnos, fins de semana e feriados, os valores passam para 24 euros na zona 1 e 28 euros na zona 2.

O sistema de vouchers da Associação do Turismo de Lisboa será generalizado com o novo protocolo. Os passageiros poderão adquirir o voucher no balcão do Turismo de Lisboa localizado na zona das chegadas ou optar por pagar diretamente no táxi.

Só os táxis aderentes terão acesso ao novo sistema

O regime não será aplicado automaticamente a todos os táxis de Lisboa. Apenas os veículos cujos operadores adiram formalmente ao protocolo poderão integrar a operação.

Será criado um sistema de credenciação para o acesso à praça de táxis do aeroporto. Segundo o presidente da FPT, Carlos Silva, os veículos serão identificados através da matrícula e os motoristas terão de utilizar um cartão para aceder ao sistema de cancela instalado no aeroporto.

O objetivo é, segundo o responsável, permitir um maior controlo sobre os profissionais que operam na praça e ajudar a afastar comportamentos que prejudicam a imagem do setor.

Pagamentos eletrónicos passam a ser obrigatórios

Todos os táxis aderentes terão de disponibilizar meios de pagamento eletrónico, incluindo cartões bancários e MB Way.

O protocolo determina que não poderá ser cobrado qualquer valor adicional ao passageiro por escolher um determinado meio de pagamento.

Os motoristas terão ainda de cumprir requisitos relacionados com a apresentação e o profissionalismo, incluindo vestuário adequado. Os veículos deverão estar limpos e ter os terminais de pagamento em funcionamento.

Está igualmente prevista a criação de um sistema de monitorização da qualidade do serviço, através da análise de reclamações e de auditorias realizadas pelas associações do setor.

Protocolo é solução transitória

Apesar dos preços definidos, a Câmara de Lisboa salienta que estes não constituem tarifas oficiais impostas pelo município.

Os valores são definidos pela Associação do Turismo de Lisboa e aceites voluntariamente pelas associações de táxis que aderirem ao protocolo. Trata-se, por isso, de um mecanismo de autorregulação enquanto não existir um regulamento municipal específico para o serviço de táxi com origem no aeroporto.

As entidades signatárias vão criar um grupo de acompanhamento, que deverá reunir regularmente para avaliar a aplicação das medidas e preparar o futuro enquadramento regulamentar.

A Câmara Municipal de Lisboa compromete-se ainda a iniciar os procedimentos necessários para aprovar um regulamento municipal ao abrigo do Decreto-Lei n.º 101/2023.

A medida surge depois de vários anos de queixas relacionadas com o serviço de táxi no Aeroporto Humberto Delgado, nomeadamente denúncias de passageiros, sobretudo turistas, sobre cobranças excessivas e recusas de determinados destinos.

Numa operação de fiscalização realizada pela PSP em agosto de 2026, foram detetadas 67 infrações em cerca de 100 táxis inspecionados.