Tauromaquia de luto: morre Luís Campino, jovem forcado de 24 anos

Luís Afonso Gaspar Campino morreu aos 24 anos, depois de lhe ter sido diagnosticada recentemente uma doença oncológica. Era forcado dos Amadores do Cartaxo e integrava a equipa familiar de embolação, dando continuidade ao legado do avô.

A tauromaquia portuguesa está de luto pela morte de Luís Afonso Gaspar Campino, jovem forcado do Grupo de Forcados Amadores do Cartaxo, que morreu esta sexta-feira, dia 28 de agosto, aos 24 anos.

A morte do jovem provocou consternação entre familiares, amigos e várias figuras ligadas ao meio tauromáquico. Segundo a imprensa regional, Luís Campino enfrentava uma doença oncológica que lhe tinha sido diagnosticada recentemente.

Uma vida ligada à tauromaquia

Luís Campino tinha uma forte ligação ao universo dos forcados. Integrava o Grupo de Forcados Amadores do Cartaxo, tendo vestido por diversas ocasiões a jaqueta do grupo e participado na formação da equipa.

A sua ligação à tauromaquia estendia-se, contudo, para lá da arena.

O jovem fazia parte da equipa de familiar de embolação, herdada do avô, acompanhando a família nas várias praças de touros onde desenvolvia esta atividade.

A tradição tauromáquica fazia parte da família há várias gerações. Luís era filho do conhecido embolador Luís Campino, neto de outra figura com o mesmo nome ligada à atividade e primo de Bernardo Campino, atualmente cabo dos Forcados Amadores do Cartaxo.

Morte aos 24 anos deixa meio tauromáquico de luto

A notícia da morte de Luís Campino gerou várias mensagens de pesar e homenagem nas últimas horas.

Entidades e personalidades ligadas à tauromaquia manifestaram publicamente a sua tristeza pela partida do jovem, destacando a sua ligação aos forcados, à família e à tradição tauromáquica do Cartaxo. Entre os nomes que prestaram homenagem encontra-se o cavaleiro Luís Rouxinol, além de organizações como a PróToiro.

A morte acontece também num momento de particular consternação no meio tauromáquico, que perdeu no mesmo dia o antigo cavaleiro Frederico Cunha, aos 79 anos.