segunda-feira, 06 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Tarefeiros exigem explicações da ministra sobre novas regras para os não especialistas

Um terço dos médicos já não tem especialidade. Ana Paula Martins quer contrariar tendência e limitou contratos destes clínicos com os hospitais.
Catarina Guerreiro
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Tarefeiros exigem explicações da ministra sobre novas regras para os não especialistas

Jovem morre em despiste de carro em Albufeira. Condutor e segundo passageiro fugiram após o acidente

Relacionados

Médicos passam a receber até 85,5% do salário base por horas extra nas urgências acima do limite legal

O Governo publicou o diploma que cria um regime excecional para remunerar as horas extraordinárias dos médicos nas urgências acima do limite legal anual. Os incentivos podem atingir 85,5% do salário base e têm efeitos retroativos a maio
Médicos passam a receber até 85,5% do salário base por horas extra nas urgências acima do limite legal

“Receitas culturais” para ansiedade e depressão ligeira? Novo projeto português pode arrancar já em 2027

A Universidade do Porto está a desenvolver um projeto-piloto que poderá permitir aos médicos prescreverem atividades culturais a doentes com ansiedade e depressão ligeira, numa abordagem que poderá vir a integrar o Serviço Nacional de Saúde.
“Receitas culturais” para ansiedade e depressão ligeira? Novo projeto português pode arrancar já em 2027

Governo admite processar presidente da associação de médicos tarefeiros após acusações de “tentativa de homicídio”

A ministra da Saúde admite processo após declarações sobre o novo regime de incompatibilidades. Ana Paula Martins fala em acusações “de enorme gravidade”
Governo admite processar presidente da associação de médicos tarefeiros após acusações de “tentativa de homicídio”

A questão promete acender polémica entre os médicos tarefeiros. Em Portugal, o número de médicos sem especialidade não tem parado de crescer. Neste momento, segundo dados da Ordem dos Médicos, são mais de 22 mil, ou seja, um terço do total de médicos inscritos na Ordem dos Médicos (66 mil). Agora, a ministra da Saúde impôs-lhes novas regras, limitando a sua contratação para as urgências de todo o país.

A medida está a gerar contestação por parte dos tarefeiros, muitos deles médicos sem especialidade. O presidente da associação, Nuno Figueiredo e Sousa, garante que há «muito para esclarecer», até porque, lembra, têm sido estes clínicos que têm assegurado nos últimos anos parte dos serviços de urgência. Aliás, segundo apurou o SOL, há Unidades Locais de Saúde (ULS) onde os médicos contratados para as urgências eram regularmente quase todos estes médicos sem especialidade. Uma situação que pode colocar alguns serviços com dificuldade em preencher as escalas.

Mas Ana Paula Martins quer contrariar o movimento que tem existido por parte dos médicos que optam por não se tornarem especialistas – como obstetras, ortopedista e pediatras – para serem tarefeiros. O que acabou por criar um cenário difícil para o SNS: daqueles 66 mil clínicos inscritos na Ordem dos Médicos, só 14 mil são especialistas com menos de 50 anos e estão no setor público.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

No decreto-lei que «regula o regime de contratação de médicos em regime de prestação de serviço» que o Executivo aprovou recentemente fica claro que os hospitais não devem contratar os clínicos sem especialidade. A partir de agora, as Unidades Locais de Saúde apenas podem recorrer a estes não especialistas em «situações excecionais e devidamente fundamentadas». Mas, em qualquer dos casos, diz o decreto, esses médicos têm de ser vigiados. «As funções a contratar» têm de se destinar «a garantir o funcionamento de serviços de urgência» e ser «exercidas sob supervisão clínica de médico especialista da área correspondente».

«Um ponto importante a esclarecer é quem são os especialistas que vão tutelar os não especialistas no serviço de urgência», diz Nuno Figueiredo e Sousa, sublinhando que «os especialistas de Medicina de Urgência» se contam «pelos dedos das mãos». Por outro lado, garante que podem existir situações caricatas como a de «colegas com título de especialidade que começam a fazer Serviços de Urgência serem os únicos especialistas de turno num serviço de urgência básico, onde o elemento mais diferenciado em termos práticos, pela experiência de anos, é o não especialista». Segundo o presidente da Associação dos Médicos Prestadores de Serviços, tem de se clarificar os «moldes» desta supervisão.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O Governo prepara-se para, nas próximas semanas, aprovar a portaria que vai definir o preço a pagar aos médicos tarefeiros e definir a minuta dos contratos definidos neste decreto-lei que regulamenta esta questão dos médicos à tarefa. Este diploma chegou a estar nas mãos do anterior Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, mas este devolveu-o ao Executivo pedindo alterações. O Executivo optou por o deixar na gaveta até à tomada de posse do novo Presidente, António José Seguro, que já o promulgou.

Temas

Médicos sem Especialidade
Regras de Contratação Saúde
Médicos Tarefeiros Portugal
Contrato Médicos Tarefeiros
Ministra Saúde Portugal

Leia também

Há 85 presos por incêndio florestal em Portugal. Outros 20 estão com pulseira eletrónica

Portugal tem atualmente 85 pessoas presas pelo crime de incêndio florestal e outras 20 sujeitas a vigilância eletrónica durante os meses de maior risco de fogo. Os dados são divulgados numa altura em que a área ardida já ultrapassa os 30 mil hectares em 2026
Há 85 presos por incêndio florestal em Portugal. Outros 20 estão com pulseira eletrónica

Onda de calor leva consumo de eletricidade a máximos históricos de verão em Portugal

A onda de calor fez disparar o consumo de eletricidade em Portugal para novos máximos históricos de verão. Segundo a REN, foram batidos recordes tanto no consumo diário como na procura instantânea, refletindo o impacto das temperaturas elevadas
Onda de calor leva consumo de eletricidade a máximos históricos de verão em Portugal

Mulher fica em prisão preventiva por suspeitas de maus-tratos aos filhos de 5 e 17 anos

Uma mulher de 52 anos foi colocada em prisão preventiva por suspeitas de infligir maus-tratos físicos e psicológicos aos filhos menores, em Évora. Segundo o Ministério Público, o filho mais velho era alegadamente vítima de agressões desde os 8 anos e foi hospitalizado devido à gravidade das lesões
Mulher fica em prisão preventiva por suspeitas de maus-tratos aos filhos de 5 e 17 anos

Mais vistos

Destaques