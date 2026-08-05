Portugal é o 7.º país da UE que menos fuma, mas há um aumento de fumadores

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Portugal é o sétimo país da União Europeia onde a população menos fuma, com menos de um em seis portugueses a consumir tabaco diariamente, apesar de se verificar um aumento quando comparado com 2022.
De acordo com o Eurostat, em 2025, cerca de 15,2% da população portuguesa acima dos 16 anos fumou diariamente, seja tabaco ou “produtos relacionados”, a sétima taxa mais baixa na União Europeia (UE).
No entanto, ao contrário da maioria dos restantes países europeus, o consumo de tabaco em Portugal está a aumentar: em 2022 (a última vez que o Eurostat tinha divulgado dados sobre esta matéria), apenas 14,1% da população portuguesa admitia que fumava.
Segundo os dados do serviço estatístico europeu, 20,6% dos homens em Portugal fumam diariamente, contra 10,4% entre as mulheres.
A população entre os 35 e 49 anos é a que fuma mais, com 21,3% a fazê-lo diariamente, seguida da faixa etária entre os 25 e os 34 anos (19,9%) e dos 50 aos 64 anos (19,8%).
No que se refere ao resto da UE, verifica-se uma diminuição do consumo de tabaco em 17 Estados-membros, passando a média europeia de pessoas que fumam diariamente dos 17,5% registados em 2022 para 16,5% em 2025.
Os Países Baixos são o Estado-membro onde a população menos fuma, com apenas 9,9% a fazê-lo diariamente, seguidos da Irlanda (11,7%), Bélgica (13,6%) e Luxemburgo (13,8%).
Alemanha (14,9%) e Espanha (15%) registam ainda taxas inferiores à de Portugal.
Em sentido contrário, a Bulgária regista os maiores níveis de consumo diários (26,3%), assim como a Suécia (23,9%) e a Croácia (23,6%).