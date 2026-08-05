quarta-feira, 05 ago. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Portugal é o 7.º país da UE que menos fuma, mas há um aumento de fumadores

Cerca de 15,2% dos portugueses fumaram diariamente em 2025, a sétima menor taxa da UE. Contudo, ao contrário da tendência europeia de queda, o consumo em Portugal subiu face aos 14,1% de 2022
SOL/Lusa
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Portugal é o 7.º país da UE que menos fuma, mas há um aumento de fumadores
Dreamstime

Mãe apanhou marido em flagrante em Viana do Castelo e passou a noite escondida com os filhos

Relacionados

Beatas nas praias: O impacto invisível que pode contaminar mil litros de água

Um novo relatório alerta para os riscos ambientais das pontas de cigarro descartadas na areia. Além de libertarem milhares de substâncias tóxicas, podem colocar em risco a vida aquática e representar um perigo para crianças e animais de estimação.
Beatas nas praias: O impacto invisível que pode contaminar mil litros de água

Onde se bebe mais álcool em Portugal? E qual a região com mais fumadores? O INE tem a resposta

Os novos dados do Instituto Nacional de Estatística mostram diferenças nos hábitos de consumo entre regiões, idades e géneros. O álcool e o tabaco continuam a ter pesos diferentes consoante o local do país.
Onde se bebe mais álcool em Portugal? E qual a região com mais fumadores? O INE tem a resposta

Portugal é o sétimo país da União Europeia onde a população menos fuma, com menos de um em seis portugueses a consumir tabaco diariamente, apesar de se verificar um aumento quando comparado com 2022.

De acordo com o Eurostat, em 2025, cerca de 15,2% da população portuguesa acima dos 16 anos fumou diariamente, seja tabaco ou “produtos relacionados”, a sétima taxa mais baixa na União Europeia (UE).

No entanto, ao contrário da maioria dos restantes países europeus, o consumo de tabaco em Portugal está a aumentar: em 2022 (a última vez que o Eurostat tinha divulgado dados sobre esta matéria), apenas 14,1% da população portuguesa admitia que fumava.

Segundo os dados do serviço estatístico europeu, 20,6% dos homens em Portugal fumam diariamente, contra 10,4% entre as mulheres.

A população entre os 35 e 49 anos é a que fuma mais, com 21,3% a fazê-lo diariamente, seguida da faixa etária entre os 25 e os 34 anos (19,9%) e dos 50 aos 64 anos (19,8%).

No que se refere ao resto da UE, verifica-se uma diminuição do consumo de tabaco em 17 Estados-membros, passando a média europeia de pessoas que fumam diariamente dos 17,5% registados em 2022 para 16,5% em 2025.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Os Países Baixos são o Estado-membro onde a população menos fuma, com apenas 9,9% a fazê-lo diariamente, seguidos da Irlanda (11,7%), Bélgica (13,6%) e Luxemburgo (13,8%).

Alemanha (14,9%) e Espanha (15%) registam ainda taxas inferiores à de Portugal.

Em sentido contrário, a Bulgária regista os maiores níveis de consumo diários (26,3%), assim como a Suécia (23,9%) e a Croácia (23,6%).

Temas

Tabaco
Portugal
Eurostat
União Europeia
Fumadores em Portugal

Leia também

RTP suspende atribuição de subsídios após relatório da IGF e pede reunião urgente ao Governo

A RTP decidiu suspender preventivamente a atribuição de novos subsídios considerados indevidos pela Inspeção-Geral de Finanças (IGF). A administração quer agora encontrar uma solução que evite a suspensão dos pagamentos atualmente em vigor.
RTP suspende atribuição de subsídios após relatório da IGF e pede reunião urgente ao Governo

Operação Skydrop: PJ apreende cinco toneladas de cocaína no Porto de Sines

A PJ apreendeu cinco toneladas de cocaína num porta-contentores oriundo da América Latina e deteve três pessoas na operação "Skydrop". O navio foi abordado a 1.185 quilómetros de Lisboa e levado para Sines
Operação Skydrop: PJ apreende cinco toneladas de cocaína no Porto de Sines

Cápsulas de café passam a ter novas regras na União Europeia. Saiba o que muda para si

A alteração que vai entrar em vigor a 12 de agosto poderá mudar a forma como serão recolhidas e recicladas no futuro, mas há um detalhe importante que os consumidores devem conhecer desde já.
Cápsulas de café passam a ter novas regras na União Europeia. Saiba o que muda para si

Mais vistos

Destaques