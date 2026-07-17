Suspeito já tinha condenação por crime igual. Voltou a fazê lo com menina de 12 anos em Sintra

Homem de 53 anos, com antecedentes criminais pela prática de crimes da mesma natureza, foi detido pela PJ por suspeita de violação agravada. Ficou em prisão preventiva.

A Polícia Judiciária deteve um homem de 53 anos suspeito da prática de vários crimes de violação agravada sobre uma menina que, na altura, tinha 12 anos e atualmente tem 14. A detenção, realizada fora de flagrante delito, foi levada a cabo pelo Departamento de Investigação Criminal de Setúbal.

Segundo a PJ, recaem sobre o suspeito fortes indícios de ter abusado sexualmente da vítima em contexto familiar, período durante o qual ambos coabitaram, desde que o homem se fixou em Portugal, no final de 2022. Os primeiros episódios terão ocorrido numa casa na zona de Sintra. Posteriormente, os alegados abusos prolongaram-se para a residência do suspeito, em Setúbal, por ocasião de reuniões e convívios familiares.

De acordo com as autoridades, o suspeito aproveitava os momentos em que ficava a sós com a menor para, recorrendo à força física, a ameaças e a violência, a forçar a sujeitar se a diversas práticas sexuais.

O homem já tinha antecedentes criminais por crimes da mesma natureza. Presente a primeiro interrogatório judicial, ficou sujeito à medida de coação mais gravosa, tendo sido determinada a sua prisão preventiva.

O inquérito está a cargo do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Setúbal.