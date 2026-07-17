sexta-feira, 17 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Suspeito já tinha condenação por crime igual. Voltou a fazê lo com menina de 12 anos em Sintra

Homem de 53 anos, com antecedentes criminais pela prática de crimes da mesma natureza, foi detido pela PJ por suspeita de violação agravada. Ficou em prisão preventiva.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Suspeito já tinha condenação por crime igual. Voltou a fazê lo com menina de 12 anos em Sintra

Caso Luís Neves. Madeiras do Estado em mesa e bancos do monte alentejano do ministro

Relacionados

Professor de equitação e ex-candidato do Chega acusado de violação e abuso sexual de menores

O indivíduo de 23 anos é acusado pelo Ministério Público de abuso sexual, violação e pornografia de menores, crimes que ocorreram durante cinco anos.
Professor de equitação e ex-candidato do Chega acusado de violação e abuso sexual de menores

Avô detido em Felgueiras após confidência feita pela neta de 10 anos

Os abusos terão ocorrido ao longo de dois meses, durante passeios junto à casa do suspeito. Caso só veio a público depois de a menor ter contado tudo à mãe.
Avô detido em Felgueiras após confidência feita pela neta de 10 anos

Detido homem que abusou sexualmente das duas filhas em Vinhais

Investigação da PJ aponta para abusos recentes, mas também para outros ocorridos há vários anos.
Detido homem que abusou sexualmente das duas filhas em Vinhais

A Polícia Judiciária deteve um homem de 53 anos suspeito da prática de vários crimes de violação agravada sobre uma menina que, na altura, tinha 12 anos e atualmente tem 14. A detenção, realizada fora de flagrante delito, foi levada a cabo pelo Departamento de Investigação Criminal de Setúbal.

Segundo a PJ, recaem sobre o suspeito fortes indícios de ter abusado sexualmente da vítima em contexto familiar, período durante o qual ambos coabitaram, desde que o homem se fixou em Portugal, no final de 2022. Os primeiros episódios terão ocorrido numa casa na zona de Sintra. Posteriormente, os alegados abusos prolongaram-se para a residência do suspeito, em Setúbal, por ocasião de reuniões e convívios familiares.

De acordo com as autoridades, o suspeito aproveitava os momentos em que ficava a sós com a menor para, recorrendo à força física, a ameaças e a violência, a forçar a sujeitar se a diversas práticas sexuais.

O homem já tinha antecedentes criminais por crimes da mesma natureza. Presente a primeiro interrogatório judicial, ficou sujeito à medida de coação mais gravosa, tendo sido determinada a sua prisão preventiva.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O inquérito está a cargo do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Setúbal.

Temas

Abusos sexuais
Sintra
PJ
Antecedentes
Adolescente

Leia também

Europa aprova Wegovy em comprimido: novo medicamento para perda de peso chega em versão oral

O Wegovy era, até agora, um medicamento apenas injetável de uso semanal que contém semaglutida, o mesmo princípio ativo do Ozempic. 
Europa aprova Wegovy em comprimido: novo medicamento para perda de peso chega em versão oral

Infarmed aprova financiamento de tratamento inovador para hipertensão arterial pulmonar

O tratamento reduz, em média, em 84% o risco de agravamento clínico ou até morte prematura.
Infarmed aprova financiamento de tratamento inovador para hipertensão arterial pulmonar

Ataque com vários disparos contra homem e criança leva à detenção de cinco suspeitos em Abrantes

O crime ocorreu em março deste ano, quando os cinco suspeitos atacaram a tiro um homem de 30 anos e uma criança de nove, que seguiam no interior de uma viatura na via pública.
Ataque com vários disparos contra homem e criança leva à detenção de cinco suspeitos em Abrantes

Mais vistos

Destaques