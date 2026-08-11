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Suspeito do disparo que feriu turista sueca na Baixa de Lisboa foi detido pela PSP

O homem terá sido identificado devido às imagens de videovigilância e aos depoimentos das testemunhas que assistiram ao crime.
Redação
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Suspeito do disparo que feriu turista sueca na Baixa de Lisboa foi detido pela PSP

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A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve esta terça-feira um homem suspeito de estar envolvido no disparo que atingiu uma turista na Baixa de Lisboa, na tarde desta segunda-feira.

A mulher, de 41 anos e nacionalidade sueca, encontrava-se na zona da Rua Augusta quando foi atingida por uma bala. Segundo as informações divulgadas, o disparo terá sido efetuado na sequência de um confronto entre dois grupos que se encontravam naquela zona.

Suspeito foi localizado pela PSP

O homem terá sido identificado devido às imagens de videovigilância e aos depoimentos das testemunhas que assistiram ao crime, revelou fonte da PSP em declarações à agência Lusa.

O indivíduo foi detido, fora de flagrante delito, por violência doméstica.

"A rápida identificação e detenção pela PSP de um dos alegados envolvidos constitui um resultado importante da atuação policial. Prosseguem as diligências destinadas ao integral esclarecimento dos factos e ao apuramento de todas as responsabilidades, estando a investigação a cargo da Polícia Judiciária (PJ)", anunciou o Ministério da Administração Interna em comunicado.

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Policiamento reforçado na Baixa

O caso levou também a uma resposta das autoridades relativamente à segurança naquela zona de Lisboa.

O Ministério da Administração Interna anunciou esta terça-feira um reforço do policiamento nas zonas de maior concentração turística da capital, numa altura de elevada afluência de visitantes à cidade.

A ocorrência voltou a colocar em evidência os problemas de segurança sentidos numa das zonas mais movimentadas de Lisboa, onde circulam diariamente milhares de turistas e residentes.

A investigação prossegue a cargo da PJ para esclarecer todas as circunstâncias do disparo.

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