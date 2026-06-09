Suspeito de sequestrar mulher e recorrer a arma branca para obter dinheiro para droga detido em Tomar

Relacionados
Quatro homens detidos por roubo e sequestro em Alcântara. Uma das vítimas atirou-se ao rio Tejo para escapar
Detido homem que drogou bebida de mulher em discoteca para a violar
A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 47 anos, suspeito de ter sequestrado e agredido uma mulher de 39 anos na localidade de Carregueiros, no concelho de Tomar.
A detenção foi realizada na sequência de uma investigação desencadeada após denúncia apresentada pela vítima, no passado dia 9 de março.
A PJ revela em comunicado que a mulher terá sido mantida contra a sua vontade e sujeita a violência durante o incidente, sendo ameaçada com uma arma branca.
Os factos terão motivado uma resposta imediata das autoridades, que avançaram com diligências, que permitiram identificar o suspeito e emitir um mandado de detenção.
A violência estará associada a uma tentativa de obtenção de dinheiro para compra de substâncias estupefacientes.
Após ser presente a primeiro interrogatório judicial, o suspeito ficou proibido de contactar a vítima e foi obrigado a iniciar acompanhamento para tratamento de toxicodependência.