Suspeito de furtos cai de falésia de 100 metros enquanto fugia à GNR. Sobreviveu ao agarrar-se a vegetação

Um homem que tentava fugir à GNR caiu de uma falésia de cerca de 100 metros junto às praias do Guincho e da Formosa, em Santa Cruz.

Tudo aconteceu na noite de quinta-feira. O homem faz parte de um grupo já procurado por furtos em viaturas e de uma bicicleta de cerca de dois mil euros, de acordo com o Correio da Manhã, que cita a GNR.

Na tarde de quarta-feira foi entregue um telemóvel no posto da GNR que pertencia a um dos integrantes do grupo, com 18 anos. Quando foi à esquadra recuperar o dispositivo, acabou por confessar alguns dos crimes, tendo levado os agentes ao encontro da bicicleta roubada, além de outros bens também roubados.

Quando tomaram conhecimento da confissão do jovem, os restantes membros começaram a provocar desacatos em Santa Cruz. Quando a patrulha da GNR deu início a uma intervenção policial, um dos suspeitos caiu da ravina de 100 metros enquanto tentava fugir. Sobreviveu por se ter conseguido agarrar a chorões (plantas suculentas e rasteiras) ao longo da falésia.

O suspeito foi resgatado pelos bombeiros com arranhões, hematomas e um corte numa das pernas. Foi transportado para o Hospital de Torres Vedras, tendo já sido identificado pela GNR, bem como outros membros do grupo.

As autoridades continuam a apurar as circunstâncias dos furtos.