Suspeito de atingir turista com bala perdida na Baixa de Lisboa foi libertado. Fica sujeito a apresentações na PSP

O homem foi identificado através das imagens de videovigilância e dos testemunhos recolhidos após o desacato na Baixa de Lisboa.

Um indivíduo suspeito de envolvimento no desacato ocorrido na segunda-feira na Baixa de Lisboa, onde uma mulher foi baleada, e que foi detido num processo de violência doméstica, ficou sujeito a apresentações bissemanais, adiantou fonte policial.

Fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP) indicou à Lusa que o indivíduo, após ter sido detido no âmbito de um mandado de detenção fora de flagrante delito por violência doméstica, foi presente a juiz para primeiro interrogatório.

O homem ficou sujeito à medida de coação de apresentações bissemanais no posto policial da área de residência.

Fonte da PSP tinha adiantado na terça-feira que o suspeito foi identificado após recurso às imagens de videovigilância e aos depoimentos das testemunhas oculares que assistiram ao momento em que uma mulher, uma turista sueca de cerca de 40 anos, foi baleada na segunda-feira na Baixa de Lisboa.

Segundo a PSP, a turista foi atingida por uma bala perdida após "um desacato entre dois grupos que se dedicam à venda de louro prensado", tendo um deles feito um disparo com uma arma de fogo.

Posteriormente, dois suspeitos colocaram-se em fuga numa viatura, dos quais um foi detido no âmbito de um mandado de detenção fora de flagrante delito por um processo de violência doméstica, indicou fonte da PSP, sem adiantar detalhes.

Segundo a mesma fonte, a polícia estava ainda a proceder à identificação de outras pessoas que poderão estar envolvidas no desacato e a verificar o envolvimento de cada um na ação, sem adiantar qual a totalidade dos possíveis suspeitos.

Fonte da PSP referiu esta noite à Lusa que continuam a decorrer diligências para apurar qual foi o papel deste homem detido no disparo da arma de fogo.

"Temos fortes suspeitas de que esteve envolvido e estamos ainda a apurar qual foi o envolvimento", frisou.

Sobre a turista atingida por um disparo de arma de fogo, fonte da PSP tinha adiantado também que a mulher ficou com a bala alojada na zona do tórax, foi transportada para o Hospital de São José, em Lisboa, já foi operada e encontra-se "fora de perigo".

De acordo com a PSP, foi encontrado apenas um invólucro no local do desacato.

Na sequência desta situação, o Ministério da Administração Interna (MAI) informou na terça-feira que a PSP e a Polícia Municipal estão a reforçar o policiamento e fiscalização de atividades ilícitas na baixa e outras zonas turísticas de Lisboa.