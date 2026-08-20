quinta-feira, 20 ago. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Suspeito de abusar sexualmente da irmã no Brasil é detido pela PJ na Figueira da Foz

A investigação aponta para dois episódios ocorridos no interior da residência da família. A vítima tinha 13 anos à data dos alegados crimes.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Suspeito de abusar sexualmente da irmã no Brasil é detido pela PJ na Figueira da Foz

Garrafa de água presa ao pneu do carro? Saiba o que significa e como deve agir nestes casos

Relacionados

Era amigo da família e aliciou criança com gomas. Homem de 68 anos detido por abusar sexualmente de menina de 10 anos

A criança acabou por relatar o sucedido ao seu familiar, que apresentou denúncia na Polícia Judiciária.
Era amigo da família e aliciou criança com gomas. Homem de 68 anos detido por abusar sexualmente de menina de 10 anos

Homem de 48 anos detido por abuso sexual de criança de sete anos em Cascais

O suspeito é ainda investigado por violência doméstica contra uma pessoa idosa com quem vivia. Ficou em prisão preventiva após primeiro interrogatório judicial.
Homem de 48 anos detido por abuso sexual de criança de sete anos em Cascais

Pais confiaram-lhe a filha de 15 anos para umas férias em Espanha. No regresso, um desabafo da jovem à amiga mudou tudo

A adolescente ficou ao cuidado de familiares durante um período de férias em Espanha, sem a companhia dos pais. Já em Lisboa, contou a uma amiga o que tinha acontecido, o que levou à detenção do tio.
Pais confiaram-lhe a filha de 15 anos para umas férias em Espanha. No regresso, um desabafo da jovem à amiga mudou tudo

Um homem de 31 anos, procurado pelas autoridades brasileiras por suspeitas de abuso sexual de uma criança, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) na Figueira da Foz, no distrito de Coimbra. A detenção aconteceu no passado dia 17 de agosto, no cumprimento de um mandado de detenção internacional emitido pelas autoridades judiciais do Brasil.

Segundo a PJ, o homem é estrangeiro e está "fortemente indiciado" da prática do crime de abuso sexual de crianças, alegadamente cometido em 2016, no município de Uruguaiana, no estado brasileiro do Rio Grande do Sul.

A investigação aponta para dois episódios ocorridos no interior da residência da família.

Vítima tinha 13 anos e era irmã do suspeito

A vítima tinha 13 anos à data dos alegados crimes, e é irmã do homem agora detido.

Em comunicado a PJ revela que o suspeito terá, em duas ocasiões, submetido a menor a atos sexuais de relevo.

Ficou em prisão preventiva enquanto aguarda extradição

Depois da detenção, o homem foi presente ao Tribunal da Relação de Coimbra, autoridade judicial competente no âmbito do processo de extradição.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O tribunal determinou que o suspeito aguardasse os restantes procedimentos do processo de extradição sujeito à medida de coação de prisão preventiva.

Temas

Abuso
Brasil
Figueira da Foz
Polícia Judiciária
Prisão preventiva

Leia também

Depressão com características de outono pode trazer chuva forte e vento a Portugal no domingo

Portugal Continental poderá ser afetado no domingo por uma depressão com características pouco habituais no verão. O IPMA prevê chuva, por vezes intensa, vento forte e maior agitação marítima, com impacto mais significativo no Norte e Centro durante a próxima semana
Depressão com características de outono pode trazer chuva forte e vento a Portugal no domingo

Barragens: Fisco avança com cobrança de 335 milhões à EDP e ameaça via coerciva

O Ministério das Finanças confirmou que a Autoridade Tributária já notificou as empresas envolvidas na venda das barragens em 2020 para pagarem os impostos em falta. O Governo assegura que não há risco de caducidade e avançará para a cobrança coerciva caso os valores não sejam liquidados
Barragens: Fisco avança com cobrança de 335 milhões à EDP e ameaça via coerciva

Novo ano letivo: ensino secundário começa mais tarde e há novas regras para os telemóveis nas escolas

O regresso à escola vai trazer algumas mudanças para alunos, pais e professores, desde as regras dentro da sala de aula até à organização do calendário escolar.
Novo ano letivo: ensino secundário começa mais tarde e há novas regras para os telemóveis nas escolas

Mais vistos

Destaques