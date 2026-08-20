Suspeito de abusar sexualmente da irmã no Brasil é detido pela PJ na Figueira da Foz

A investigação aponta para dois episódios ocorridos no interior da residência da família. A vítima tinha 13 anos à data dos alegados crimes.

Um homem de 31 anos, procurado pelas autoridades brasileiras por suspeitas de abuso sexual de uma criança, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) na Figueira da Foz, no distrito de Coimbra. A detenção aconteceu no passado dia 17 de agosto, no cumprimento de um mandado de detenção internacional emitido pelas autoridades judiciais do Brasil.

Segundo a PJ, o homem é estrangeiro e está "fortemente indiciado" da prática do crime de abuso sexual de crianças, alegadamente cometido em 2016, no município de Uruguaiana, no estado brasileiro do Rio Grande do Sul.

A investigação aponta para dois episódios ocorridos no interior da residência da família.

Vítima tinha 13 anos e era irmã do suspeito

A vítima tinha 13 anos à data dos alegados crimes, e é irmã do homem agora detido.

Em comunicado a PJ revela que o suspeito terá, em duas ocasiões, submetido a menor a atos sexuais de relevo.

Ficou em prisão preventiva enquanto aguarda extradição

Depois da detenção, o homem foi presente ao Tribunal da Relação de Coimbra, autoridade judicial competente no âmbito do processo de extradição.

O tribunal determinou que o suspeito aguardasse os restantes procedimentos do processo de extradição sujeito à medida de coação de prisão preventiva.