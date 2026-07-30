Suspeito de abusar da filha de quatro anos e da enteada de nove é detido em Castro Verde após relato em contexto escolar

O homem de 46 anos é investigado por crimes de abuso sexual e maus-tratos de crianças. Os alegados crimes terão cessado após intervenção da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 46 anos, no concelho de Castro Verde, no distrito de Beja, por fortes suspeitas da prática dos crimes de abuso sexual de crianças e maus-tratos sobre duas menores do seu agregado familiar.

Em comunicado, a PJ informa que a investigação foi conduzida pela Diretoria do Sul e resultou no cumprimento de mandados de detenção emitidos pelo Ministério Público (MP), após a recolha de elementos de prova considerados relevantes para o processo.

Alegados abusos ocorreram no interior da habitação

Segundo a PJ, os factos investigados ocorreram no interior da residência onde vivia o agregado familiar, composto pelo suspeito, pela companheira e por duas crianças: a enteada, de nove anos, e a filha biológica do casal, de quatro.

As autoridades indicam que os comportamentos abusivos eram praticados num contexto em que o suspeito exercia controlo sobre o ambiente familiar.

Relato em contexto escolar levou à intervenção das autoridades

De acordo com o comunicado da PJ, os alegados abusos cessaram após uma das menores ter relatado os factos em contexto escolar.

Na sequência dessas revelações, foi acionada a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), desencadeando a intervenção das entidades competentes e o início da investigação criminal.

O trabalho desenvolvido pela Polícia Judiciária permitiu reunir provas suficientes para sustentar a emissão dos mandados de detenção.

Suspeito será presente a primeiro interrogatório

O homem foi detido esta quarta-feira e aguarda agora apresentação às autoridades judiciárias competentes para primeiro interrogatório judicial, no qual serão determinadas as medidas de coação a aplicar.