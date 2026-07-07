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Surto mistério nas Caldas da Rainha. Dezenas de jovens assistidos no hospital com sintomas de intoxicação alimentar após torneio de futebol

Cerca de 50 pessoas, na maioria jovens, recorreram ao Hospital das Caldas da Rainha com sintomas de vómitos e diarreia. As autoridades ainda não conseguiram identificar a origem do surto e prosseguem as investigações.
Redação
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Surto mistério nas Caldas da Rainha. Dezenas de jovens assistidos no hospital com sintomas de intoxicação alimentar após torneio de futebol
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As primeiras situações foram registadas na noite de segunda-feira, quando vários jovens começaram a sentir-se mal. Muitos dos casos envolvem participantes no torneio internacional de futebol juvenil Footmania, que decorre nos concelhos das Caldas da Rainha e de Óbidos, embora as autoridades sublinhem que nem todas as pessoas afetadas têm ligação ao evento.

Segundo o presidente da Câmara das Caldas da Rainha, Vítor Marques, "estima-se que entre 40 a 50 pessoas se tenham deslocado ao hospital desde ontem [segunda-feira] à noite, com sintomas como vómitos e diarreias".

O autarca explicou à agência Lusa que a maioria dos casos envolve atletas que participam na competição, mas fez questão de afastar uma relação direta entre o torneio e todas as pessoas assistidas.

"A maioria são jovens" que participam no Footmania, mas "nem todas as pessoas que apresentaram estes sintomas têm ligações ao evento, havendo também caldenses que tiveram que recorrer ao hospital", afirmou.

O que está na origem do surto?

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A Unidade de Saúde Pública está a investigar as causas do surto para perceber se os casos estão relacionados com uma intoxicação alimentar ou com uma virose.

Segundo Vítor Marques, "já foi feita uma vistoria a todo o processo alimentar e não foi detetado qualquer problema".

O restaurante responsável pelas refeições dos atletas continuará, por isso, a assegurar o serviço durante os últimos dias do torneio. De acordo com o autarca, a inspeção realizada pela Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) permitiu concluir que "a situação não estará relacionada com a proveniência das refeições".

Para já, a autarquia diz terem sido igualmente afastadas as primeiras suspeitas relacionadas com a qualidade da água da rede pública e da Lagoa de Óbidos.

"A nossa rede de água tem análises consecutivas e não temos, até à data, nenhum registo de alteração de resultados das análises", assegurou o presidente da Câmara.

Maioria dos doentes já recebeu alta

Os primeiros pedidos de socorro começaram a surgir cerca das 21h00 de segunda-feira. Segundo o comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil, Carlos Silva, até às 10h30 desta terça-feira os bombeiros tinham transportado 16 pessoas para o hospital, entre elas 15 jovens e um adulto.

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O responsável salientou ainda que "nem todas tinham comido a refeição fornecida pela organização do torneio".

Ao longo desta terça-feira, o número de pessoas assistidas aumentou para cerca de meia centena. Ainda assim, segundo Vítor Marques, a maioria dos doentes recebeu entretanto alta hospitalar, permanecendo apenas um número reduzido em observação para administração de soro.

O Footmania 2026 reúne cerca de 3.600 atletas, distribuídos por 200 equipas, e termina esta quarta-feira nos concelhos das Caldas da Rainha e de Óbidos.

A investigação continua e, até ao momento, as autoridades ainda não determinaram se a origem do surto está relacionada com uma intoxicação alimentar ou com uma virose.

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