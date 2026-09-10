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Sócrates diz que foi Governo de Passos Coelho que ajudou Grupo Lena no negócio da Venezuela

José Sócrates voltou esta quinta-feira ao julgamento da Operação Marquês e afirmou que foi o Governo de Pedro Passos Coelho, através de Paulo Portas, que ajudou o Grupo Lena a concretizar um negócio de habitação na Venezuela. O antigo primeiro-ministro voltou também a criticar o tribunal e o Ministério Público
Redação
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José Sócrates afirmou esta quinta-feira, durante o julgamento da Operação Marquês, que foi o Governo de Pedro Passos Coelho, através do então ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Portas, que ajudou o Grupo Lena a concretizar um negócio de construção de habitação na Venezuela.

“Quem ajudou a empresa Lena a fazer um negócio bom para a empresa Lena foi o Governo que me sucedeu [de Pedro Passos Coelho]”, afirmou o antigo primeiro-ministro, que regressou ao Tribunal Central Criminal de Lisboa sem advogado, praticamente um ano depois das suas últimas declarações.

Sócrates procurou desta forma contestar a existência de qualquer favorecimento ao Grupo Lena durante o período em que esteve à frente do Governo.

“Quem fez todo o trabalho diplomático para que a Lena pudesse fazer construção de casas na Venezuela, quem deve ter o mérito de promover uma diplomacia económica, foi o Governo do dr. Passos Coelho e o seu ministro dos Negócios Estrangeiros, o dr. Paulo Portas”, afirmou.

“Este acordo é da maior importância. Foi feito no tempo do dr. Passos Coelho. Não posso ser mais elogioso”, acrescentou, apesar das dúvidas manifestadas pelo coletivo de juízes, presidido por Susana Seca.

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MP acusa Lena de pagar quase 2,4 milhões a Sócrates

A questão do negócio na Venezuela é uma das matérias centrais da acusação contra José Sócrates.

Segundo o Ministério Público, o Grupo Lena terá pago quase 2,4 milhões de euros a José Sócrates para obter apoio privilegiado no concurso destinado à construção de habitação social na Venezuela.

O antigo primeiro-ministro negou estas acusações no início do julgamento.

Sócrates é um dos 21 arguidos da Operação Marquês e responde, entre outros crimes, por três crimes de corrupção, relacionados com alegados benefícios que terá recebido para favorecer o Grupo Lena, o Grupo Espírito Santo (GES) e o empreendimento algarvio de Vale do Lobo.

Sócrates critica tribunal e Ministério Público

Antes de abordar os factos da acusação, o antigo primeiro-ministro voltou também a contestar a forma como o processo tem sido conduzido.

Sócrates apresentou-se novamente em tribunal sem advogado e rejeitou qualquer responsabilidade pelas sucessivas renúncias dos seus defensores.

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“A renúncia dos meus advogados foi decidida por eles”, afirmou, considerando uma “gravíssima injustiça” a sugestão de que essas decisões teriam sido preparadas ou encenadas.

“Se acham que isto foi tudo preparado, encenado, estão enganados”, acrescentou.

O antigo governante criticou ainda a alegada falta de tempo para preparar a defesa. “É impossível ter 10 dias de preparação da defesa”, afirmou, acusando a juíza de não conceder tempo suficiente aos arguidos.

Sócrates defendeu que o direito a escolher advogado e a dispor de tempo para preparar a defesa são direitos fundamentais consagrados na Constituição.

Acusa tribunal de “assassinato de caráter”

Durante a sessão, José Sócrates voltou também a contestar a forma como foi conduzida a inquirição de Célia Tavares, testemunha que afirmou ter mantido uma relação com o antigo primeiro-ministro entre 2012 e 2014.

A mulher confirmou em tribunal ter recebido envelopes com dinheiro entregues pelo motorista de Sócrates, João Perna, também arguido no processo.

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O antigo primeiro-ministro classificou a sessão de 18 de junho como uma exposição pública da vida privada e falou num “assassinato de caráter”.

“Eu ouvi o interrogatório com um sentimento de repugnância. A palavra é náusea”, afirmou.

Para sustentar a sua crítica à exposição da vida privada em tribunal, Sócrates recorreu ainda ao filme alemão A Vida dos Outros, estabelecendo um paralelo entre a utilização da intimidade das pessoas pelo Estado e aquilo que considera estar a acontecer no seu processo.

“Já ninguém fala de corrupção”

À chegada ao Campus de Justiça, Sócrates tinha criticado também a cobertura mediática do julgamento, queixando-se de que as sessões retomadas em 1 de setembro não tinham recebido atenção suficiente.

“Eu enfrento há 12 anos uma acusação falsa de corrupção. E agora já ninguém fala de corrupção”, afirmou.

O antigo primeiro-ministro acusou ainda o jornalismo português de transformar a presunção de inocência numa “presunção de culpabilidade”.

Referiu, em particular, o depoimento de três testemunhas ligadas ao júri do concurso do TGV, que, segundo Sócrates, terão sido unânimes em afirmar que as decisões foram tomadas livremente e sem pressões.

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Na sua interpretação, esses depoimentos não terão recebido cobertura porque seriam favoráveis à sua defesa.

Operação Marquês começou em tribunal em 2025

O inquérito da Operação Marquês foi aberto em 2013 e tornou-se conhecido dos arguidos em novembro de 2014. O Ministério Público encerrou a investigação em outubro de 2017, com a acusação de José Sócrates e outros arguidos.

Após uma fase de instrução que durou mais de dois anos, o julgamento começou em 3 de julho de 2025, no Tribunal Central Criminal de Lisboa.

José Sócrates e outros 20 arguidos respondem por alegados crimes de corrupção e outros crimes económico-financeiros. O julgamento prossegue com a audição de testemunhas.

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