segunda-feira, 06 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

SNS fecha 2025 com défice de 1.035 milhões de euros, apesar de melhoria face ao ano anterior

O Serviço Nacional de Saúde registou um défice de 1.035 milhões de euros em 2025, um valor muito acima do previsto no Orçamento do Estado, apesar de representar uma melhoria de 534 milhões face a 2024. O Conselho das Finanças Públicas alerta para a dependência contínua de injeções extraordinárias de capital e para o agravamento da dívida a fornecedores
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
SNS fecha 2025 com défice de 1.035 milhões de euros, apesar de melhoria face ao ano anterior

"Espero que participe": Shakira deixa apelo a Luís Montenegro após tragédia na Venezuela

Relacionados

Operadores da linha SNS24 são descontados sempre que fazem pausas para comer ou ir à casa de banho

A Altice rejeita a interpretação dos trabalhadores.
Operadores da linha SNS24 são descontados sempre que fazem pausas para comer ou ir à casa de banho

Problemas informáticos no SNS causam falhas em hospitais e centros de saúde

O erro centra-se na prescrição de receitas médicas.
Problemas informáticos no SNS causam falhas em hospitais e centros de saúde

Montenegro diz que SNS é “a trave mestra” da saúde e pede cooperação entre público, privado e social

O primeiro-ministro afirmou, em Gaia, que o Serviço Nacional de Saúde é “o esteio” do sistema de saúde português, mas defendeu que a qualidade dos cuidados depende da cooperação entre os setores público, privado e social. Luís Montenegro inaugurou o novo heliporto e a Unidade de Ressonância Cardíaca do Hospital Eduardo Santos Silva
Montenegro diz que SNS é “a trave mestra” da saúde e pede cooperação entre público, privado e social

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) terminou 2025 com um défice de 1.035 milhões de euros, um resultado que representa uma melhoria de 534 milhões de euros em comparação com o ano anterior, mas que ficou muito acima dos 217 milhões de euros previstos no Orçamento do Estado para 2025. Os dados foram divulgados esta segunda-feira pelo Conselho das Finanças Públicas (CFP).

De acordo com o relatório sobre o desempenho financeiro do SNS, o saldo negativo continua a refletir os desafios estruturais do sistema de saúde, apesar da evolução positiva face a 2024.

O CFP sublinha que a situação financeira do SNS permanece fortemente dependente de reforços extraordinários de capital atribuídos pelo Estado, os quais não são contabilizados no saldo orçamental. Entre 2016 e 2025, estes apoios acumularam cerca de 7,9 mil milhões de euros, evidenciando a necessidade recorrente de financiamento adicional para garantir o funcionamento do sistema.

Receita cresce mais de 10%, mas despesa continua a aumentar

Segundo o relatório, a receita total do SNS ascendeu a 15.926 milhões de euros em 2025, o que representa um crescimento de 10,8%, equivalente a mais 1.548 milhões de euros face ao ano anterior.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A principal fonte de financiamento continua a ser o Orçamento do Estado, responsável por 93,9% das receitas, através das transferências provenientes da receita fiscal.

Já a despesa total atingiu 16.962 milhões de euros, mais 1.014 milhões de euros do que em 2024, correspondendo a um aumento de 4,4%.

O crescimento dos encargos ficou sobretudo a dever-se ao aumento de 502 milhões de euros nas despesas com pessoal, refletindo o impacto das medidas de valorização salarial e contratação de profissionais. Também se registaram acréscimos de 333 milhões de euros em fornecimentos e serviços externos e de 158 milhões de euros nas compras de inventário.

Dívida a fornecedores sobe para 1,5 mil milhões

O Conselho das Finanças Públicas alerta igualmente para o agravamento da dívida do SNS a fornecedores externos, que aumentou 148 milhões de euros em 2025, totalizando 1,5 mil milhões de euros.

Este crescimento resulta da conjugação de um aumento da dívida vencida, que subiu 107 milhões de euros, e da dívida vincenda, que cresceu 41 milhões de euros.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Outro indicador que evidencia as dificuldades financeiras do sistema é o prazo médio de pagamento, que passou de 77 para 95 dias no último ano, um agravamento de 18 dias.

Das 47 entidades que integram o Serviço Nacional de Saúde, apenas 11 conseguiram cumprir o objetivo de manter um prazo médio de pagamento inferior a 60 dias, um dos indicadores considerados essenciais para assegurar a sustentabilidade financeira e a previsibilidade das relações com os fornecedores.

O relatório do Conselho das Finanças Públicas conclui que, apesar da melhoria do défice face a 2024, o SNS continua a apresentar desequilíbrios financeiros significativos, mantendo uma forte dependência de financiamento extraordinário por parte do Estado.

Temas

SNS
Conselho das Finanças Públicas
Défice
Receita
Despesa

Leia também

Pais fazem apelo urgente: faltam três crianças para manter aberto jardim de infância em Vilar de Mouros

As matrículas têm de ser feitas até 15 de julho para garantir a abertura de uma turma. Se o número mínimo não for alcançado, o jardim de infância poderá encerrar e a escola básica da freguesia também.
Pais fazem apelo urgente: faltam três crianças para manter aberto jardim de infância em Vilar de Mouros

PJ participa em megaoperação internacional contra tráfico humano. Três detidos e oito vítimas em Portugal

A iniciativa reuniu mais de 40 mil operacionais, dos quais 718 atuaram em território português.
PJ participa em megaoperação internacional contra tráfico humano. Três detidos e oito vítimas em Portugal

Jovem morre em despiste de carro em Albufeira. Condutor e segundo passageiro fugiram após o acidente

Vítima, de 25 anos, seguia como passageiro da viatura. Autoridades continuam à procura do condutor e do outro ocupante que abandonaram o local depois do despiste.
Jovem morre em despiste de carro em Albufeira. Condutor e segundo passageiro fugiram após o acidente

Mais vistos

Destaques