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Smart TV da LG grava o som ambiente mesmo com o ecrã desligado. Investigação alerta para "escutas clandestinas" e falhas de segurança

Os investigadores identificaram falhas no sistema operativo webOS que podem permitir a terceiros obter acesso de administrador ao aparelho e controlar algumas das suas funções à distância.
Redação
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Smart TV da LG grava o som ambiente mesmo com o ecrã desligado. Investigação alerta para "escutas clandestinas" e falhas de segurança
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Uma televisão que continua a ouvir mesmo quando parece estar desligada. É esta a conclusão preocupante de uma investigação às Smart TV da marca coreana LG. 

A investigação identificou funcionalidades capazes de recolher dados sobre dispositivos próximos e captar áudio do ambiente sem que o ecrã esteja ligado. Os investigadores alertam para os riscos de privacidade e segurança destas “escutas clandestinas”, que podem ir muito além da simples recolha de dados para publicidade. 

A investigação foi publicada no canal de Youtube Gamers Nexus, que fizeram uma análise detalhada às Smart TV OLED da LG, em colaboração com a Level1Techs e analistas independentes. Segundo noticiado pela Europa Press, a análise utilizou diversas metodologias de interceção de redes, como o Wireshark e a desmontagem de código.

A análise revelou que as televisões LG procuravam outros dispositivos ligados à rede, como telemóveis, e recolhiam dados como endereços IP, redes Wi-Fi próximas, intensidade do sinal e localização geográfica. 

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A equipa descobriu ainda que, quando o ecrã da televisão estava desligado, e mesmo desligando o dispositivo da rede doméstica, este continuava a gravar o áudio, guardando-o na “memória flash interna”, para que depois fosse enviado para os servidores da empresa quando a ligação fosse restabelecida.

O problema é quando a segurança do webOS, o sistema operativo destas televisões, permite que alguém obtenha controlo total sobre a TV à distância, captando todo o áudio do ambiente que a rodeia - não só dos microfones integrados no dispositivo e no comando, mas também de outros que estejam ligados ao televisor, como webcams.

De acordo com os investigadores, a descoberta representa um risco acrescido para empresas e outros ambientes profissionais, onde é comum a utilização destes televisores.

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Smart TV LG
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Falhas de segurança
Escuta clandestina
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