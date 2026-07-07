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Situação de alerta prolongada: dez distritos continuam sob vigilância devido ao risco de incêndio

A medida abrange os distritos de Vila Real, Bragança, Guarda, Viseu, Castelo Branco, Beja, Santarém, Portalegre, Évora e Faro.
Redação
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O Governo decidiu prolongar a situação de alerta em dez distritos de Portugal Continental até às 23h59 de quinta-feira, face à continuação das condições meteorológicas que favorecem a ocorrência e propagação de incêndios rurais.

A medida abrange os distritos de Vila Real, Bragança, Guarda, Viseu, Castelo Branco, Beja, Santarém, Portalegre, Évora e Faro, onde as previsões apontam para temperaturas elevadas, baixa humidade e vento, aumentando significativamente o risco de incêndio.

Onda de calor mantém risco elevado

Segundo o Ministério da Administração Interna a decisão foi tomada na sequência da persistência da onda de calor e das previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que continuam a indicar condições de grande adversidade nos próximos dias, com temperaturas máximas superiores a 30ºC, noites secas, níveis muito baixos de humidade e possibilidade de trovoada.

Restrições mantêm-se em vigor

Com a renovação da situação de alerta, continuam em vigor diversas medidas excecionais destinadas a reduzir o risco de incêndio.

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Mantém-se proibido o acesso, circulação e permanência em determinados espaços florestais identificados pelas autoridades, bem como a realização de queimadas e outras atividades que possam originar ignições.

Também continuam condicionados trabalhos em áreas rurais que impliquem a utilização de equipamentos suscetíveis de provocar faíscas, como motorroçadoras, corta-matos ou maquinaria equipada com lâminas metálicas, salvo nas situações previstas pela legislação.

Autoridades apelam à máxima precaução

A Proteção Civil e as forças de segurança apelam à população para que evite comportamentos de risco enquanto durar este período de maior perigosidade.

O Governo recorda que a colaboração dos cidadãos continua a ser determinante para prevenir incêndios rurais, sobretudo numa altura em que grande parte do território nacional apresenta níveis muito elevados de perigo de fogo.

Temas

Situação de alerta
Incêndios rurais
Temperaturas elevadas
Baixa humidade
Espaços Florestais

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