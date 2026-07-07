Situação de alerta prolongada: dez distritos continuam sob vigilância devido ao risco de incêndio

O Governo decidiu prolongar a situação de alerta em dez distritos de Portugal Continental até às 23h59 de quinta-feira, face à continuação das condições meteorológicas que favorecem a ocorrência e propagação de incêndios rurais.

A medida abrange os distritos de Vila Real, Bragança, Guarda, Viseu, Castelo Branco, Beja, Santarém, Portalegre, Évora e Faro, onde as previsões apontam para temperaturas elevadas, baixa humidade e vento, aumentando significativamente o risco de incêndio.

Onda de calor mantém risco elevado

Segundo o Ministério da Administração Interna a decisão foi tomada na sequência da persistência da onda de calor e das previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que continuam a indicar condições de grande adversidade nos próximos dias, com temperaturas máximas superiores a 30ºC, noites secas, níveis muito baixos de humidade e possibilidade de trovoada.

Restrições mantêm-se em vigor

Com a renovação da situação de alerta, continuam em vigor diversas medidas excecionais destinadas a reduzir o risco de incêndio.

Mantém-se proibido o acesso, circulação e permanência em determinados espaços florestais identificados pelas autoridades, bem como a realização de queimadas e outras atividades que possam originar ignições.

Também continuam condicionados trabalhos em áreas rurais que impliquem a utilização de equipamentos suscetíveis de provocar faíscas, como motorroçadoras, corta-matos ou maquinaria equipada com lâminas metálicas, salvo nas situações previstas pela legislação.

Autoridades apelam à máxima precaução

A Proteção Civil e as forças de segurança apelam à população para que evite comportamentos de risco enquanto durar este período de maior perigosidade.

O Governo recorda que a colaboração dos cidadãos continua a ser determinante para prevenir incêndios rurais, sobretudo numa altura em que grande parte do território nacional apresenta níveis muito elevados de perigo de fogo.