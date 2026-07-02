Situação de alerta declarada pelo Governo leva ao encerramento de espaços florestais

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A Câmara Municipal de Lisboa decidiu encerrar vários espaços florestais como medida preventiva perante o agravamento do risco de incêndio rural previsto para os próximos dias.
A decisão surge numa altura em que Portugal enfrenta uma nova onda de calor, com temperaturas elevadas e condições meteorológicas favoráveis à propagação de incêndios. O objetivo é reduzir o risco de ignições e proteger pessoas, bens e património natural.
Espaços encerrados a partir da meia noite de sexta-feira
Segundo a CNN Portugal, a partir da meia noite de sexta-feira até às 23h59 de segunda, os espaço florestais que vão estar encerrados são:
Parque Florestal de Monsanto
Tapada da Ajuda
Tapada das Necessidades
Parque da Bela Vista
Quinta das Conchas e Lilases
Parque do Vale Fundão
Parque José Gomes Ferreira
Parque Central de Chelas
Encosta da Calçada de Carriche
Parque do Vale do Silêncio
Parque da Mata da Madre de Deus
Parque dos Moinhos de Santana
Parque Silva Porto
Governo declarou situação de alerta
Perante o agravamento das condições meteorológicas, o Governo declarou a situação de alerta em todo o território continental entre sexta-feira e segunda-feira.
Durante este período vigoram várias medidas excecionais, incluindo restrições à utilização de maquinaria em espaços rurais, proibição de queimadas e outras atividades suscetíveis de provocar incêndios