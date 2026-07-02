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Situação de alerta declarada pelo Governo leva ao encerramento de espaços florestais

O objetivo é reduzir o risco de ignições e proteger pessoas, bens e património natural.
Redação
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Situação de alerta declarada pelo Governo leva ao encerramento de espaços florestais
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A Câmara Municipal de Lisboa decidiu encerrar vários espaços florestais como medida preventiva perante o agravamento do risco de incêndio rural previsto para os próximos dias.

A decisão surge numa altura em que Portugal enfrenta uma nova onda de calor, com temperaturas elevadas e condições meteorológicas favoráveis à propagação de incêndios. O objetivo é reduzir o risco de ignições e proteger pessoas, bens e património natural.

Espaços encerrados a partir da meia noite de sexta-feira

Segundo a CNN Portugal, a partir da meia noite de sexta-feira até às 23h59 de segunda, os espaço florestais que vão estar encerrados são:

  • Parque Florestal de Monsanto

  • Tapada da Ajuda

  • Tapada das Necessidades

  • Parque da Bela Vista

  • Quinta das Conchas e Lilases

  • Parque do Vale Fundão

  • Parque José Gomes Ferreira

  • Parque Central de Chelas

  • Encosta da Calçada de Carriche

  • Parque do Vale do Silêncio

  • Parque da Mata da Madre de Deus

  • Parque dos Moinhos de Santana

  • Parque Silva Porto

Governo declarou situação de alerta

Perante o agravamento das condições meteorológicas, o Governo declarou a situação de alerta em todo o território continental entre sexta-feira e segunda-feira.

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Durante este período vigoram várias medidas excecionais, incluindo restrições à utilização de maquinaria em espaços rurais, proibição de queimadas e outras atividades suscetíveis de provocar incêndios

Temas

Situação de Alerta
Governo
Calor
Incêndios Florestais
Risco de Incêndio

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