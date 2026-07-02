Situação de alerta declarada pelo Governo leva ao encerramento de espaços florestais

O objetivo é reduzir o risco de ignições e proteger pessoas, bens e património natural.

A Câmara Municipal de Lisboa decidiu encerrar vários espaços florestais como medida preventiva perante o agravamento do risco de incêndio rural previsto para os próximos dias.

A decisão surge numa altura em que Portugal enfrenta uma nova onda de calor, com temperaturas elevadas e condições meteorológicas favoráveis à propagação de incêndios. O objetivo é reduzir o risco de ignições e proteger pessoas, bens e património natural.

Espaços encerrados a partir da meia noite de sexta-feira

Segundo a CNN Portugal, a partir da meia noite de sexta-feira até às 23h59 de segunda, os espaço florestais que vão estar encerrados são:

Parque Florestal de Monsanto

Tapada da Ajuda

Tapada das Necessidades

Parque da Bela Vista

Quinta das Conchas e Lilases

Parque do Vale Fundão

Parque José Gomes Ferreira

Parque Central de Chelas

Encosta da Calçada de Carriche

Parque do Vale do Silêncio

Parque da Mata da Madre de Deus

Parque dos Moinhos de Santana

Parque Silva Porto

Governo declarou situação de alerta

Perante o agravamento das condições meteorológicas, o Governo declarou a situação de alerta em todo o território continental entre sexta-feira e segunda-feira.

Durante este período vigoram várias medidas excecionais, incluindo restrições à utilização de maquinaria em espaços rurais, proibição de queimadas e outras atividades suscetíveis de provocar incêndios