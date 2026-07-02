Sistema de videovigilância revela alegado abuso sexual de jovem de 17 anos em Santarém. Companheiro da avó foi detido

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Um homem de 59 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), em Santarém, por suspeitas da prática do crime de abuso sexual de menores. A vítima é uma jovem de 17 anos, que vivia com a avó, a sua representante legal, e com o companheiro desta.
Em comunicado a PJ revela que os factos ocorreram no passado dia 28 de junho, na residência da família, alegadamente durante a ausência da avó da jovem.
O suspeito, companheiro da representante legal da vítima, terá aproveitado esse momento para praticar os alegados abusos no interior da habitação.
Sistema de videovigilância permitiu descobrir os factos
A investigação teve início depois de os alegados crimes terem sido detetados através de um circuito de videovigilância doméstico instalado na casa.
"Uma equipa multidisciplinar da PJ deslocou-se ao local" para realizar as diligências consideradas necessárias, assegurando a preservação das provas e o acompanhamento da vítima.
O homem foi detido na madrugada de 1 de julho e encontra-se fortemente indiciado, segundo a PJ, pela prática do crime de abuso sexual de menor dependente ou em situação particularmente vulnerável, agravado.
O indivíduo será presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Santarém, para aplicação das devidas medidas de coação.