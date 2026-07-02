Sistema de videovigilância revela alegado abuso sexual de jovem de 17 anos em Santarém. Companheiro da avó foi detido

Tudo aconteceu na residência da família, na ausência da avó da jovem.

Um homem de 59 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), em Santarém, por suspeitas da prática do crime de abuso sexual de menores. A vítima é uma jovem de 17 anos, que vivia com a avó, a sua representante legal, e com o companheiro desta.

Em comunicado a PJ revela que os factos ocorreram no passado dia 28 de junho, na residência da família, alegadamente durante a ausência da avó da jovem.

O suspeito, companheiro da representante legal da vítima, terá aproveitado esse momento para praticar os alegados abusos no interior da habitação.

Sistema de videovigilância permitiu descobrir os factos

A investigação teve início depois de os alegados crimes terem sido detetados através de um circuito de videovigilância doméstico instalado na casa.

"Uma equipa multidisciplinar da PJ deslocou-se ao local" para realizar as diligências consideradas necessárias, assegurando a preservação das provas e o acompanhamento da vítima.

O homem foi detido na madrugada de 1 de julho e encontra-se fortemente indiciado, segundo a PJ, pela prática do crime de abuso sexual de menor dependente ou em situação particularmente vulnerável, agravado.

O indivíduo será presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Santarém, para aplicação das devidas medidas de coação.