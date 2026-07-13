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Sismos na Venezuela: sobe para 114 o número de portugueses e lusodescendentes mortos

O mais recente balanço do Ministério dos Negócios Estrangeiros confirma o agravamento das consequências da tragédia que atingiu a Venezuela. Há ainda 54 portugueses e lusodescendentes desaparecidos, enquanto o número total de vítimas mortais no país continua a aumentar.
Redação
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O número de cidadãos portugueses e lusodescendentes mortos na sequência do duplo sismo que devastou a Venezuela em 24 de junho subiu para 114, segundo o mais recente balanço divulgado esta sexta-feira pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).

Entre as vítimas mortais encontram-se 97 cidadãos com dupla nacionalidade portuguesa e venezuelana. O balanço inclui ainda 21 crianças e 93 adultos.

Os dados representam um agravamento face ao relatório anterior, que apontava para 110 mortos e 55 desaparecidos ou incontactáveis. O número de desaparecidos é agora de 54.

Entretanto, as autoridades venezuelanas atualizaram também o balanço global da catástrofe. O número total de vítimas mortais aumentou para 4.490, enquanto os feridos permanecem nos 16.740.

Na sequência da tragédia, vários países mobilizaram equipas de busca e salvamento para apoiar as operações no terreno, entre eles Portugal e outros Estados-membros da União Europeia.

Os dois sismos, de magnitude 7,2 e 7,5, ocorreram a cerca de 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo. Desde então, a região foi abalada por centenas de réplicas, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

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