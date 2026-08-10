Sismo sentido durante a madrugada no Alentejo. Epicentro ficou perto de Odemira

O abalo ocorreu às 03h08, a cerca de 18 quilómetros a este de Odemira e foi sentido em Ourique, Almodôvar e Santiago do Cacém. Não há registo de danos pessoais ou materiais.

Um sismo de magnitude 3,5 na escala de Richter foi registado durante a madrugada desta segunda-feira e sentido em vários concelhos do Alentejo e do litoral alentejano. O abalo ocorreu às 03h08 e teve epicentro a cerca de 18 quilómetros a este de Odemira, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Apesar de ter sido sentido pela população em diferentes localidades, o sismo não provocou, até ao momento, danos pessoais ou materiais.

Ourique registou a maior intensidade

O IPMA indica que a intensidade máxima observada foi de IV na escala de Mercalli modificada, no concelho de Ourique, no distrito de Beja. O fenómeno foi ainda sentido, embora com menor intensidade, nos concelhos de Almodôvar, também em Beja, e de Santiago do Cacém, no distrito de Setúbal.

A intensidade IV corresponde a um abalo que pode ser claramente sentido no interior dos edifícios. Segundo a descrição utilizada pelo IPMA, as vibrações podem ser semelhantes às provocadas pela passagem de um veículo pesado, fazendo oscilar objetos suspensos e podendo provocar o movimento ou a vibração de janelas, portas e loiças.

É, contudo, uma intensidade que, em condições normais, não está associada a danos estruturais significativos, o que é compatível com a ausência de estragos comunicados após este episódio.

Epicentro ficou perto de Odemira

Embora Odemira surja como referência geográfica do sismo, o IPMA localizou o epicentro a cerca de 18 quilómetros a este do concelho. O abalo acabou por ser sentido numa área mais abrangente, sobretudo devido à propagação das ondas sísmicas a partir da zona onde ocorreu a rutura no subsolo.

A localização e magnitude de um sismo podem ser revistas pelas entidades responsáveis à medida que são recolhidos e analisados novos dados da rede sísmica nacional. Os valores divulgados pelo IPMA nas primeiras horas após um evento são, por isso, considerados preliminares.

Outro sismo tinha sido registado horas antes

A madrugada ficou ainda marcada por outro fenómeno sísmico na região. Cerca de três horas antes do abalo sentido no Alentejo, o IPMA registou um sismo de magnitude 2,5, com epicentro localizado a aproximadamente seis quilómetros a este-sudeste do Cabo de São Vicente.

Neste caso, não foi recebida qualquer indicação de que o fenómeno tenha sido sentido pela população.

Os dois acontecimentos foram registados separadamente pelo IPMA e não existe, até ao momento, qualquer indicação oficial de que estejam relacionados.