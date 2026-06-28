Sismo de magnitude 4.1 sentido no Algarve: abalo foi registado ao largo do Cabo de São Vicente

Tremor de terra foi sentido em Lagos e Portimão durante a manhã deste domingo. IPMA indica que não há registo de danos pessoais ou materiais

Um sismo de magnitude 4.1 na escala de Richter foi sentido este domingo em alguns pontos do Algarve, nomeadamente em Lagos e Portimão. O abalo ocorreu ao largo da costa algarvia, a cerca de 70 quilómetros a Oeste-Sudoeste do Cabo de São Vicente.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o sismo foi registado às 07h59 e teve uma intensidade máxima de II/III na escala de Mercalli modificada.

Sem registo de danos após o sismo

Apesar de ter sido sentido pela população em algumas zonas do Algarve, não há, até ao momento, indicação de consequências provocadas pelo fenómeno sísmico.

O IPMA refere que "até ao momento, não existe registo de danos pessoais ou materiais".

A intensidade II/III na escala de Mercalli modificada corresponde a um sismo fraco, geralmente sentido por algumas pessoas, sobretudo em repouso ou em edifícios, sem provocar danos.

O Algarve é uma das regiões de Portugal com maior atividade sísmica, devido à proximidade da zona de contacto entre as placas tectónicas africana e euroasiática, localizada a sul do território continental.