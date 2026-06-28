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Sismo de magnitude 4.1 sentido no Algarve: abalo foi registado ao largo do Cabo de São Vicente

Tremor de terra foi sentido em Lagos e Portimão durante a manhã deste domingo. IPMA indica que não há registo de danos pessoais ou materiais
Redação
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Sismo de magnitude 4.1 sentido no Algarve: abalo foi registado ao largo do Cabo de São Vicente

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Um sismo de magnitude 4.1 na escala de Richter foi sentido este domingo em alguns pontos do Algarve, nomeadamente em Lagos e Portimão. O abalo ocorreu ao largo da costa algarvia, a cerca de 70 quilómetros a Oeste-Sudoeste do Cabo de São Vicente.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o sismo foi registado às 07h59 e teve uma intensidade máxima de II/III na escala de Mercalli modificada.

Sem registo de danos após o sismo

Apesar de ter sido sentido pela população em algumas zonas do Algarve, não há, até ao momento, indicação de consequências provocadas pelo fenómeno sísmico.

O IPMA refere que "até ao momento, não existe registo de danos pessoais ou materiais".

A intensidade II/III na escala de Mercalli modificada corresponde a um sismo fraco, geralmente sentido por algumas pessoas, sobretudo em repouso ou em edifícios, sem provocar danos.

O Algarve é uma das regiões de Portugal com maior atividade sísmica, devido à proximidade da zona de contacto entre as placas tectónicas africana e euroasiática, localizada a sul do território continental.

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