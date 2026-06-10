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Sismo de baixa magnitude sentido na ilha de São Miguel

Os Açores encontram-se numa zona de contacto entre placas tectónicas, o que explica a ocorrência regular de abalos sísmicos.
Redação
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Sismo de baixa magnitude sentido na ilha de São Miguel

Queda de tijolos junto ao Centro Comercial Colombo faz três feridos, incluindo uma criança

Um sismo de magnitude 3,2 na escala de Richter foi sentido na ilha de São Miguel, nos Açores, esta quarta-feira, sem registo de danos pessoais ou materiais até ao momento.

A informação foi avançada pelo Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA). O abalo foi registado com epicentro localizado a cerca de 13 quilómetros a WNW (oeste-noroeste) de Várzea.

De acordo com a informação disponível até ao momento, o sismo foi sentido com intensidade máxima III/IV (Escala de Mercalli Modificada) em Ginetes e Remédios (concelho de Ponta Delgada)", avança a Lusa.

Com intensidade III, o sismo é classificado como de baixa intensidade, mas consegue sentir-se, sendo "uma vibração semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados", segundo o IPMA.

Região com atividade sísmica frequente

Os Açores encontram-se numa zona de contacto entre placas tectónicas, o que explica a ocorrência regular de abalos sísmicos, geralmente de baixa ou moderada intensidade.

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