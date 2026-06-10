Sismo de baixa magnitude sentido na ilha de São Miguel

Os Açores encontram-se numa zona de contacto entre placas tectónicas, o que explica a ocorrência regular de abalos sísmicos.

Um sismo de magnitude 3,2 na escala de Richter foi sentido na ilha de São Miguel, nos Açores, esta quarta-feira, sem registo de danos pessoais ou materiais até ao momento.

A informação foi avançada pelo Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA). O abalo foi registado com epicentro localizado a cerca de 13 quilómetros a WNW (oeste-noroeste) de Várzea.

De acordo com a informação disponível até ao momento, o sismo foi sentido com intensidade máxima III/IV (Escala de Mercalli Modificada) em Ginetes e Remédios (concelho de Ponta Delgada)", avança a Lusa.

Com intensidade III, o sismo é classificado como de baixa intensidade, mas consegue sentir-se, sendo "uma vibração semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados", segundo o IPMA.

Região com atividade sísmica frequente

Os Açores encontram-se numa zona de contacto entre placas tectónicas, o que explica a ocorrência regular de abalos sísmicos, geralmente de baixa ou moderada intensidade.