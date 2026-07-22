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Sismo atinge Évora durante a madrugada. IPMA confirma magnitude de 3,7

Segundo o IPMA, o epicentro foi registado a cerca de 10 quilómetros a sul-sudeste de Évora.
Redação
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Sismo atinge Évora durante a madrugada. IPMA confirma magnitude de 3,7
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Um sismo de magnitude 3,7 na escala de Richter foi sentido durante a madrugada desta quarta-feira no concelho de Évora, sem que tenham sido registados danos pessoais ou materiais, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o organismo, o abalo ocorreu cerca da 01h22 e teve o seu epicentro localizado a cerca de 10 quilómetros a sul-sudeste de Évora, tendo sido registado pelas estações da Rede Sísmica do Continente.

Até ao momento, não há registo de danos em edifícios ou infraestruturas, nem de vítimas.

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