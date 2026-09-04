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Setembro bate recorde de calor: Registado o 4.º dia mais quente em 85 anos

O calor extremo voltou a colocar Portugal continental entre os valores mais elevados de sempre para o mês de setembro. Alcochete chegou aos 44,3 ºC, num dia marcado por temperaturas excecionais em várias regiões.
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A passada quinta-feira, 3 de setembro, foi o quarto dia mais quente de setembro desde 1941, segundo os dados divulgados pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A temperatura média registada no continente foi de 27,6 ºC, colocando o dia entre os mais quentes de setembro dos últimos 85 anos.

Alcochete chegou aos 44,3 ºC

O valor mais elevado da temperatura máxima foi registado em Alcochete, com 44,3 ºC. Já esta sexta-feira, Portalegre atingiu os 28 ºC de temperatura mínima, o valor mais alto registado no país.

O IPMA destaca ainda que foram registados novos máximos de temperatura para a época. Em 17% das estações meteorológicas analisadas foram ultrapassados os anteriores valores máximos da temperatura para setembro. Em oito estações foram também ultrapassados ou igualados os anteriores máximos da temperatura mínima.

O dia mais quente de setembro continua a ser 6 de setembro de 2016, quando a estação meteorológica da Lousã, no distrito de Coimbra, registou 45 ºC.

O que explica este calor extremo?

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Segundo o IPMA, as temperaturas excecionalmente elevadas resultam da combinação de diferentes sistemas meteorológicos.

“a circulação atmosférica condicionada por uma pequena depressão, com expressão em altitude localizada a sudoeste do território continental e, também, por um anticiclone centrado na região do Norte de África e estendido em crista até à Península Ibérica” contribuiu para a situação.

A conjugação destes sistemas favoreceu a entrada de ventos de sul e sudeste e o transporte de uma massa de ar muito quente e seca proveniente do Norte de África.

A mesma massa de ar apresentava ainda elevado conteúdo em poeiras, contribuindo para as condições excecionais registadas no território.

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