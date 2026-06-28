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Sete crianças entre as 51 vítimas portuguesas e lusodescendentes dos sismos na Venezuela

Novo balanço do Ministério dos Negócios Estrangeiros revela a dimensão da tragédia na comunidade ligada a Portugal: 44 vítimas eram lusodescendentes, seis tinham nacionalidade portuguesa e uma pessoa adquiriu a nacionalidade por casamento. Há ainda 84 pessoas incontactáveis.
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Sete crianças entre as 51 vítimas portuguesas e lusodescendentes dos sismos na Venezuela
AFP

Foi à Índia e achou que tinha sido uma viagem "incrível". Anos depois descobriram-lhe 38 parasitas no cérebro

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Tragédia na Venezuela: número de mortos aproxima-se dos mil e novo sismo volta a assustar o país. Há 28 portugueses e lusodescendentes entre as vítimas

A Venezuela voltou a ser atingida por um sismo, dois dias depois dos fortes abalos que provocaram uma das maiores tragédias recentes no país. O balanço oficial subiu para 929 mortos e 3.360 feridos, enquanto Portugal prepara uma missão de emergência para apoiar as operações de salvamento. Entre as vítimas estão pelo menos 28 portugueses e lusodescendentes.
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Os sismos que atingiram a Venezuela já provocaram mais de 1.430 mortos e cerca de 3.200 feridos, segundo os dados mais recentes das autoridades locais, num balanço que continua a agravar-se à medida que prosseguem as operações de busca entre os escombros.

Entre as vítimas com ligação a Portugal, o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) confirma agora 51 mortos, dos quais sete são crianças.

Segundo o balanço atualizado, das 51 vítimas mortais, 44 eram lusodescendentes, seis tinham nacionalidade portuguesa e uma pessoa possuía nacionalidade portuguesa por casamento.

O MNE indica ainda que 84 portugueses ou lusodescendentes permanecem desaparecidos ou incontactáveis, enquanto as autoridades continuam no terreno a tentar localizar sobreviventes e identificar vítimas.

Comunidade portuguesa vive dias de luto e incerteza

A Venezuela acolhe uma das maiores comunidades portuguesas e lusodescendentes fora de Portugal, com forte presença de famílias oriundas sobretudo da Madeira e de várias regiões do continente.

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Os sismos causaram destruição generalizada em várias zonas do país, obrigando as equipas de emergência a operações contínuas de resgate numa corrida contra o tempo.

A dimensão da tragédia tem sido acompanhada com particular atenção pelas autoridades portuguesas, devido ao elevado número de vítimas com ligação a Portugal.

Famílias destruídas entre os escombros

Entre os casos que mais marcaram os últimos dias está o da família de Lucas Trejo, defesa argentino do Deportivo La Guaira. A mulher do jogador, Yani Maranella, e os dois filhos do casal, Aarón e Ainhoa Trejo, foram encontrados mortos nos escombros de um edifício que colapsou em Playa Grande, no estado de La Guaira.

Durante os dias em que estiveram desaparecidos, o futebolista recorreu às redes sociais para pedir ajuda na tentativa de localizar a família, partilhando fotografias e apelos públicos.

O caso tornou-se um dos rostos mais visíveis da tragédia que atingiu o país.

Operações de resgate continuam no terreno

Apesar do elevado número de vítimas mortais, as equipas de emergência mantêm operações de busca em várias regiões afetadas pelos sismos.

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Um dos momentos de maior esperança ocorreu com o resgate de uma bebé de nove meses, encontrada com vida após mais de 72 horas soterrada. A operação foi realizada por equipas norte-americanas de busca e salvamento e ficou registada em vídeo.

O salvamento da criança tornou-se uma das imagens mais simbólicas da resposta à tragédia, num cenário que continua a deixar o país em choque e a comunidade portuguesa profundamente afetada.

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