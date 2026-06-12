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Sessão terminada, erros e falhas: o que se passa com o Facebook e Instagram?

A falha nas plataformas está a afetar utilizadores em diversos países.
Redação
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Sessão terminada, erros e falhas: o que se passa com o Facebook e Instagram?

Não é preguiça: psicólogos explicam a verdadeira razão por trás de uma casa desarrumada

Vários utilizadores estão a reportar dificuldades no acesso a plataformas da Meta, incluindo o Facebook, Instagram e Messenger.

Ao longo das últimas horas, multiplicaram-se, em plataformas de monitorização de serviços online, relatos de problemas relacionados com o carregamento das aplicações, falhas no início de sessão e interrupções em algumas funcionalidades.

A falha nas plataformas está a afetar utilizadores em diversos países

Até ao momento, a Meta, empresa proprietária do Facebook, Instagram, Messenger, Threads e WhatsApp, não divulgou qualquer explicação oficial sobre a origem das falhas.

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