Sessão terminada, erros e falhas: o que se passa com o Facebook e Instagram?

A falha nas plataformas está a afetar utilizadores em diversos países.

Vários utilizadores estão a reportar dificuldades no acesso a plataformas da Meta, incluindo o Facebook, Instagram e Messenger.

Ao longo das últimas horas, multiplicaram-se, em plataformas de monitorização de serviços online, relatos de problemas relacionados com o carregamento das aplicações, falhas no início de sessão e interrupções em algumas funcionalidades.

A falha nas plataformas está a afetar utilizadores em diversos países

Até ao momento, a Meta, empresa proprietária do Facebook, Instagram, Messenger, Threads e WhatsApp, não divulgou qualquer explicação oficial sobre a origem das falhas.