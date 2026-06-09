Serra da Estrela reconhecida como Reserva da Biosfera da UNESCO

Portugal passa a contar com 14 Reservas da Biosfera reconhecidas pela UNESCO, reforçando a sua posição internacional no domínio da conservação da natureza e gestão sustentável do território.

A Serra da Estrela passou a integrar a Rede Mundial de Reservas da Biosfera da UNESCO, após a aprovação da candidatura na 38.ª sessão do Conselho Internacional de Coordenação do Programa Homem e Biosfera (MAB), que decorre no Paraguai desde o dia 3 de junho.

Com esta distinção, o território serrano passa a ser reconhecido internacionalmente como uma área onde a conservação da natureza é conciliada com o desenvolvimento sustentável e a valorização das comunidades locais.

Segundo o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), a nova Reserva da Biosfera da Estrela abrange uma área de cerca de 2.372,99 km², distribuída pelos municípios de Seia, Gouveia, Celorico da Beira, Guarda, Manteigas e Covilhã.

Dois estatutos UNESCO no mesmo território

Com esta decisão, a Serra da Estrela passa a acumular duas classificações da UNESCO: o estatuto de Geopark Mundial da UNESCO, atribuído em 2020, e agora o de Reserva da Biosfera.

De acordo com ICNF, os dois reconhecimentos serão geridos de forma integrada, permitindo reforçar a preservação dos valores naturais e culturais da região, bem como otimizar os recursos destinados à sua gestão.

A Reserva da Biosfera da Estrela está estruturada em três zonas complementares: uma Zona Núcleo onde se concentram os valores naturais mais relevantes (212,55 km²), uma Zona Tampão de mediação ecológica (679,65 km²) e uma Zona de Transição dedicada às atividades humanas sustentáveis (1.480,80 km², correspondendo a 62% da reserva).

Conservação e desenvolvimento sustentável

As Reservas da Biosfera da UNESCO são territórios reconhecidos pelo programa “Homem e Biosfera”, que visa promover soluções de equilíbrio entre a proteção ambiental e o desenvolvimento humano.

No caso da Serra da Estrela, a classificação destaca a importância dos seus ecossistemas de montanha, da biodiversidade e do património cultural associado às comunidades locais, que ao longo de séculos moldaram a paisagem da região.

A candidatura foi promovida pela Associação Geopark Estrela (AGE) e contou com coordenação científica de investigadores ligados à Universidade de Coimbra, como é o caso de Helena Freitas, envolvendo também autarquias e entidades locais num processo participativo.

Portugal reforça rede da UNESCO

Com esta integração, Portugal passa a contar com 14 Reservas da Biosfera reconhecidas pela UNESCO, reforçando a sua posição internacional no domínio da conservação da natureza e gestão sustentável do território.