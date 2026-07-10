Seis localidades de Almada sem água entre as 22h00 desta sexta-feira e as 06h00 de sábado. Saiba quais são as zonas afetadas

Seis localidades do concelho de Almada vão ficar sem abastecimento de água entre as 22h00 desta sexta-feira e as 06h00 de sábado, no âmbito das medidas adotadas pela autarquia para recuperar as reservas do sistema. Os cortes inserem-se no plano de contingência criado após sucessivas falhas no abastecimento registadas nos últimos dias

Os moradores de seis localidades do concelho de Almada vão enfrentar um novo corte no abastecimento de água entre as 22h00 desta sexta-feira e as 06h00 de sábado, anunciou a Câmara Municipal de Almada, em conjunto com os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS).

A medida faz parte do plano de contingência implementado pela autarquia para recuperar os níveis das reservas de água, após vários dias de constrangimentos no abastecimento.

Estas são as localidades afetadas

O corte total do abastecimento de água vai abranger:

Feijó;

Laranjeiro;

Vale Flores;

Barrocas;

Cova da Piedade;

Chegadinho.

A autarquia alerta que o fornecimento será retomado de forma gradual, pelo que o regresso da água às torneiras poderá ocorrer em horários diferentes dentro das zonas abrangidas.

Cortes têm sido realizados em diferentes zonas do concelho

Esta é a terceira noite consecutiva de cortes programados.

Na quinta-feira, as restrições afetaram Trafaria, Raposeira, Corvina, Fonte Santa, Banática e Porto Brandão.

Na quarta-feira, os cortes incidiram sobre Charneca da Caparica, Aroeira, Marisol, Fonte da Telha, Palhais, Lazarim, Botequim, Vila Nova da Caparica, Capuchos, Pilotos, Funchalinho, Vale Rosal, Vale Cavala, Quintinhas e Quinta de Santa Teresa.

Nos últimos dias, a Costa da Caparica foi uma das zonas mais afetadas pelas falhas no abastecimento, levando os SMAS a ativarem um plano de contingência e a criarem um gabinete de crise.

Situação de alerta mantém restrições ao consumo

Perante a persistência dos problemas, a presidente da Câmara de Almada, Inês de Medeiros, decretou na quarta-feira a situação de alerta no concelho.

Enquanto esta vigorar, estão proibidas todas as utilizações de água da rede pública que não sejam consideradas domésticas ou essenciais.

Entre as restrições encontram-se:

a rega de jardins públicos e privados e de campos de golfe;

a lavagem de veículos;

o enchimento de piscinas;

a utilização de chuveiros e lava-pés nas zonas balneares;

o funcionamento de fontes ornamentais e lagos artificiais;

a lavagem de pavimentos exteriores, paredes e telhados.

Além disso, vários equipamentos desportivos municipais terão o acesso condicionado a partir de sábado, tendo também sido adiados os eventos Trafaria Com Prova e Solar Com Vida, previstos para este fim de semana.

Novo furo deverá aumentar capacidade do sistema

Segundo a Câmara Municipal, a situação resulta de um aumento excecional do consumo de água, que colocou uma pressão sem precedentes sobre a rede de abastecimento.

Apesar dos constrangimentos, a autarquia garante o fornecimento de água aos serviços essenciais, como hospitais, centros de saúde, lares, bombeiros e restantes infraestruturas críticas, recorrendo, quando necessário, a camiões-cisterna e reforçando a articulação com municípios vizinhos.

Na quinta-feira, a ministra do Ambiente reuniu com a presidente da Câmara de Almada, bem como com responsáveis da Agência Portuguesa do Ambiente, Águas de Portugal, EPAL e SMAS.

No final do encontro, foi anunciado que um novo furo de captação de água deverá entrar em funcionamento até ao final do fim de semana, aumentando em cerca de 20% a capacidade do sistema de abastecimento.

Segundo a tutela, os atuais problemas no abastecimento de água em Almada deverão ficar resolvidos dentro de duas a três semanas.