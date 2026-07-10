Seis localidades de Almada sem água entre as 22h00 desta sexta-feira e as 06h00 de sábado. Saiba quais são as zonas afetadas

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Os moradores de seis localidades do concelho de Almada vão enfrentar um novo corte no abastecimento de água entre as 22h00 desta sexta-feira e as 06h00 de sábado, anunciou a Câmara Municipal de Almada, em conjunto com os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS).
A medida faz parte do plano de contingência implementado pela autarquia para recuperar os níveis das reservas de água, após vários dias de constrangimentos no abastecimento.
Estas são as localidades afetadas
O corte total do abastecimento de água vai abranger:
Feijó;
Laranjeiro;
Vale Flores;
Barrocas;
Cova da Piedade;
Chegadinho.
A autarquia alerta que o fornecimento será retomado de forma gradual, pelo que o regresso da água às torneiras poderá ocorrer em horários diferentes dentro das zonas abrangidas.
Cortes têm sido realizados em diferentes zonas do concelho
Esta é a terceira noite consecutiva de cortes programados.
Na quinta-feira, as restrições afetaram Trafaria, Raposeira, Corvina, Fonte Santa, Banática e Porto Brandão.
Na quarta-feira, os cortes incidiram sobre Charneca da Caparica, Aroeira, Marisol, Fonte da Telha, Palhais, Lazarim, Botequim, Vila Nova da Caparica, Capuchos, Pilotos, Funchalinho, Vale Rosal, Vale Cavala, Quintinhas e Quinta de Santa Teresa.
Nos últimos dias, a Costa da Caparica foi uma das zonas mais afetadas pelas falhas no abastecimento, levando os SMAS a ativarem um plano de contingência e a criarem um gabinete de crise.
Situação de alerta mantém restrições ao consumo
Perante a persistência dos problemas, a presidente da Câmara de Almada, Inês de Medeiros, decretou na quarta-feira a situação de alerta no concelho.
Enquanto esta vigorar, estão proibidas todas as utilizações de água da rede pública que não sejam consideradas domésticas ou essenciais.
Entre as restrições encontram-se:
a rega de jardins públicos e privados e de campos de golfe;
a lavagem de veículos;
o enchimento de piscinas;
a utilização de chuveiros e lava-pés nas zonas balneares;
o funcionamento de fontes ornamentais e lagos artificiais;
a lavagem de pavimentos exteriores, paredes e telhados.
Além disso, vários equipamentos desportivos municipais terão o acesso condicionado a partir de sábado, tendo também sido adiados os eventos Trafaria Com Prova e Solar Com Vida, previstos para este fim de semana.
Novo furo deverá aumentar capacidade do sistema
Segundo a Câmara Municipal, a situação resulta de um aumento excecional do consumo de água, que colocou uma pressão sem precedentes sobre a rede de abastecimento.
Apesar dos constrangimentos, a autarquia garante o fornecimento de água aos serviços essenciais, como hospitais, centros de saúde, lares, bombeiros e restantes infraestruturas críticas, recorrendo, quando necessário, a camiões-cisterna e reforçando a articulação com municípios vizinhos.
Na quinta-feira, a ministra do Ambiente reuniu com a presidente da Câmara de Almada, bem como com responsáveis da Agência Portuguesa do Ambiente, Águas de Portugal, EPAL e SMAS.
No final do encontro, foi anunciado que um novo furo de captação de água deverá entrar em funcionamento até ao final do fim de semana, aumentando em cerca de 20% a capacidade do sistema de abastecimento.
Segundo a tutela, os atuais problemas no abastecimento de água em Almada deverão ficar resolvidos dentro de duas a três semanas.