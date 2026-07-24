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Seis jovens acusados de tentativa de homicídio após ataque com arma branca a adolescente no Porto

Os suspeitos, com idades entre os 20 e os 23 anos, são acusados de participação na violenta agressão ocorrida em fevereiro, junto a um estabelecimento de diversão noturna, na sequência de um confronto entre um grupo de jovens.
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Seis jovens acusados de tentativa de homicídio após ataque com arma branca a adolescente no Porto
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A Polícia Judiciária (PJ) deteve seis jovens, com idades compreendidas entre os 20 e os 23 anos, por suspeitas da prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada, na sequência de uma violenta agressão ocorrida na madrugada de 17 de fevereiro, na cidade do Porto.

Segundo a Diretoria do Norte da PJ, os factos aconteceram na Rua da Alegria, junto a um estabelecimento de diversão noturna, na sequência de um confronto entre um grupo de jovens e duas vítimas identificadas.

Adolescente de 15 anos ficou gravemente ferido

Durante a altercação, um dos suspeitos, que se encontra em prisão preventiva desde março no âmbito deste processo, terá recorrido a uma arma branca para atingir um adolescente de 15 anos na zona do tronco, provocando-lhe ferimentos considerados graves.

Investigação aponta para atuação conjunta do grupo

Embora inicialmente apenas um dos envolvidos tivesse sido detido, a investigação desenvolvida pela PJ ao longo dos últimos meses permitiu aprofundar o papel desempenhado pelos restantes elementos presentes no local.

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Em comunicado a PJ revela que os seis jovens agora detidos terão tido uma atuação determinante para a concretização da agressão, razão pela qual são suspeitos de terem atuado em coautoria na prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada.

Alguns têm antecedentes criminais

A PJ adianta que alguns dos detidos possuem antecedentes criminais por crimes de roubo, furto e condução sem habilitação legal.

Após a detenção, os seis suspeitos foram presentes à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial.

Ficaram sujeitos a apresentações periódicas

No final do interrogatório judicial, o tribunal determinou que os arguidos ficassem sujeitos à medida de coação de apresentações periódicas às autoridades, enquanto prosseguem as diligências de investigação.

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