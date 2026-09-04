Seis em cada dez mulheres portuguesas têm problemas sexuais, mas muitas nunca procuram ajuda médica

Um estudo europeu revela que 65% das mulheres portuguesas enfrentam problemas relacionados com a sexualidade, mas muitas não procuram ajuda médica. Menopausa, contraceção e pressão para ser mãe continuam marcadas pelo tabu e pela falta de informação

Secura vaginal, perda ou ausência de desejo sexual, dificuldade em atingir o orgasmo e dor durante as relações estão entre os problemas que afetam milhares de mulheres em Portugal. Ainda assim, muitas continuam sem procurar ajuda médica, num cenário marcado pelo silêncio, pelo estigma e pela falta de informação.

Segundo o 'Estudo 'Taboo', um inquérito europeu realizado junto de mulheres de seis países, incluindo Portugal, 65% das mulheres portuguesas experienciam pelo menos um dos quatro principais problemas relacionados com a sexualidade.

Apesar da elevada prevalência, a maioria nunca falou com um médico sobre dificuldades relacionadas com a libido ou com o orgasmo. Segundo o estudo, estes continuam a ser alguns dos temas mais difíceis de abordar numa consulta.

Carla Rodrigues, coordenadora do Núcleo de Medicina Sexual da Sociedade Portuguesa de Ginecologia, alerta que estes sintomas não devem ser encarados como uma consequência inevitável da idade ou da condição feminina.

A especialista sublinha que existem atualmente diferentes respostas terapêuticas, desde educação e aconselhamento sexual a lubrificantes e hidratantes vaginais, tratamentos hormonais e não hormonais, fisioterapia do pavimento pélvico ou terapia sexual, ajustadas às necessidades de cada mulher.

Menopausa continua a ser vivida em silêncio

O estudo revela também que a menopausa permanece rodeada de desconhecimento e isolamento. Cerca de 35% das mulheres portuguesas dizem sentir-se sozinhas durante esta fase da vida.

Em média, as mulheres referem quase seis sintomas diferentes associados à menopausa, mas mais de um terço não procura ajuda médica. Os afrontamentos surgem entre os sintomas com maior impacto no quotidiano, enquanto a fadiga é apontada como um dos problemas que mais condiciona a capacidade para lidar com os restantes sintomas.

A falta de literacia é outro dos obstáculos identificados. Dois terços das mulheres têm poucos conhecimentos ou apenas informação básica sobre a menopausa, situação que é particularmente evidente entre aquelas que não mantêm contacto regular com um ginecologista.

Ana Fatela, da direção da secção de Menopausa da Sociedade Portuguesa de Ginecologia, defende que muitas mulheres podem estar a abdicar de tratamentos eficazes devido a informação desatualizada ou incorreta, salientando a importância de decisões baseadas em evidência científica e numa avaliação individual entre a mulher e o médico.

Pressão para ser mãe afeta quase metade das mulheres

A pressão social associada à maternidade é outro dos temas destacados pelo inquérito, com quase metade (47%) das mulheres portuguesas afirmam sentir pressão por parte da família ou dos amigos relativamente à decisão de ter filhos.

Segundo os dados divulgados, esta pressão é sentida tanto por mulheres que não desejam ser mães mas também por aquelas que planeiam uma gravidez ou que tentam engravidar há mais tempo.

Luís Vicente, presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina de Reprodução, alerta que este tipo de pressão pode levar alguns casais a afastarem-se socialmente, sobretudo durante períodos de infertilidade ou tratamentos de reprodução e lembra que comentários e perguntas sobre a maternidade podem ter consequências significativas para quem enfrenta dificuldades em engravidar.

O estudo alerta ainda que o stress e a ansiedade podem ter um impacto negativo neste processo.

Falta de informação influencia decisões sobre contraceção

A contraceção é outra das áreas onde o estudo 'Taboo' identifica lacunas de informação, com cerca de 43% das mulheres portuguesas a afirmar que recusariam utilizar a contraceção de emergência, sobretudo por receio dos efeitos indesejáveis. Outras razões apontadas incluem a preferência por esperar pela confirmação de uma eventual gravidez e a crença de que a chamada pílula do dia seguinte é um método abortivo.

Amália Pacheco, presidente da Sociedade Portuguesa de Contracepção, considera que a falta de informação e de literacia continua a condicionar as decisões das mulheres, defendendo que a contraceção de emergência deve ser abordada como uma das opções disponíveis.

O estudo refere ainda que embora a contraceção seja maioritariamente considerada uma responsabilidade partilhada com o parceiro, apenas 39% referem dividir também os custos financeiros.

Saúde feminina precisa de sair do silêncio

Para Fátima Faustino, presidente da Sociedade Portuguesa de Ginecologia, o debate público é importante para ajudar a retirar estes temas da esfera do tabu, mas a consulta médica continua a ser essencial para transformar informação em diagnóstico, tratamento e acompanhamento.

A responsável defende também a necessidade de aproximar as gerações mais jovens dos cuidados ginecológicos e de combater a informação incorreta que circula no espaço digital.

O 'Estudo Taboo' foi realizado junto de 12 mil mulheres, entre os 18 e os 59 anos, na Hungria, Reino Unido, Alemanha, Itália, Espanha e Portugal. A componente portuguesa incluiu uma amostra nacional representativa de duas mil mulheres, com quotas definidas em função da idade e da região.