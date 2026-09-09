Seis acusações de tortura e cinco de violação: o que está em causa no julgamento dos polícias do Rato, que começa na sexta-feira

Um dos agentes está acusado de 29 crimes, incluindo seis de tortura e cinco de violação. O segundo responde por sete crimes. Segundo o Ministério Público, as alegadas agressões ocorreram na esquadra do Rato, em Lisboa, e algumas terão sido filmadas e partilhadas entre agentes da PSP.

O julgamento dos dois polícias da esquadra do Rato, em Lisboa, acusados pelo Ministério Público (MP) de crimes de tortura, violação, abuso de poder e outros ilícitos, começa na sexta-feira, às 09h30. Os factos em causa terão ocorrido entre julho de 2024 e março de 2025.

Segundo a acusação, os dois agentes terão agredido pessoas que tinham detido com "socos e chapadas e coronhadas na cabeça", tendo ainda filmado e fotografado algumas dessas situações e as respetivas vítimas.

Em alguns casos, os polícias terão ainda sodomizado ou tentado sodomizar alguns dos homens detidos, recorrendo a objetos.

Um dos agentes responde por 29 crimes

O principal arguido, atualmente com 22 anos, está em prisão preventiva desde que foi detido, em julho de 2025, e responde por 29 crimes.

A acusação inclui seis crimes de tortura, cinco de violação, quatro dos quais na forma tentada e um consumado, sete crimes de abuso de poder, três de ofensa à integridade física qualificada, dois de falsificação de documento, um de furto qualificado, um de violação de correspondência, dois de roubo e dois de detenção de arma proibida.

O segundo polícia, de 26 anos, também foi detido em julho de 2025 e está acusado de sete crimes. Em causa estão dois crimes de tortura, três de abuso de poder, um de ofensa à integridade física e um de detenção de arma proibida. Encontra-se atualmente em prisão domiciliária.

Vítimas eram sobretudo pessoas socialmente vulneráveis

De acordo com o Ministério Público, as vítimas eram sobretudo toxicodependentes, pessoas que tinham cometido pequenos delitos, cidadãos estrangeiros, muitos deles em situação irregular em Portugal, e pessoas em situação de sem-abrigo.

A acusação refere ainda que algumas das imagens dos alegados abusos terão sido partilhadas em grupos de WhatsApp com dezenas de outros agentes da PSP.

O processo chegou a fase de instrução, durante a qual foi avaliada a existência de indícios suficientes para levar os dois arguidos a julgamento. A juíza de instrução considerou que existiam "indícios suficientes" de que os polícias cometeram os crimes que lhes são imputados pelo Ministério Público e apontou para uma "séria probabilidade" de serem condenados no final do julgamento.

Investigação deu origem a dois processos

A investigação às alegadas agressões na esquadra da PSP do Rato deu origem a dois processos.

O primeiro é o que chega agora a julgamento. O segundo continua em investigação e foi classificado como de especial complexidade no final de agosto, devido à dimensão do processo e à possibilidade de serem constituídos mais arguidos e identificadas outras vítimas.

Este segundo processo conta atualmente com 23 arguidos. Sete estão em prisão preventiva, quatro encontram-se em prisão domiciliária e dois foram suspensos de funções.

A investigação às alegadas agressões pode, por isso, ainda vir a envolver outras pessoas.

Medo de represálias dificulta investigação

Para a juíza de instrução que aceitou o pedido de especial complexidade apresentado pelo Ministério Público, uma das particularidades deste processo está precisamente no perfil de muitas das potenciais vítimas.

O Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa destacou que muitas são pessoas socialmente desprotegidas, por serem estrangeiras que não dominam a língua portuguesa, por estarem em situação de sem-abrigo ou por se encontrarem em situação irregular em Portugal.

Esta vulnerabilidade estará a dificultar a identificação e localização de outras vítimas, assim como a sua colaboração com a investigação.

O receio de represálias é outro dos obstáculos identificados pelo tribunal, num processo que permanece em investigação enquanto o primeiro conjunto de acusações começa a ser apreciado em julgamento.