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Segurança Social reage à morte de bebé esquecida em carrinha de creche e garante que estabelecimento cumpria os requisitos

O Instituto da Segurança Social assegura que a creche de Almada foi alvo de uma ação de acompanhamento técnico em 2025 e que, nessa altura, cumpria os requisitos legais e de funcionamento. A morte da criança continua a ser investigada pelas autoridades judiciais.
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Segurança Social reage à morte de bebé esquecida em carrinha de creche e garante que estabelecimento cumpria os requisitos

Caso Luís Neves. Não é um pequeno monte, são mais de 50 hectares

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O Instituto de Segurança Social (ISS) garantiu hoje que a creche “Mestre Cuco”, em Almada, em cuja viatura morreu uma bebé de 18 meses, cumpria todos os critérios de funcionamento, remetendo a investigação para as autoridades judiciais.

Em resposta à agência Lusa, o ISS refere que se trata de um estabelecimento de natureza privada licenciado, com autorização de funcionamento para 54 crianças, ao qual fez uma visita de acompanhamento técnico sem pré-aviso no dia 30 de setembro de 2025.

Nessa visita, “foram analisados todos os aspetos de funcionamento e organização da creche como, por exemplo, as condições das instalações, o quadro de pessoal e a sua formação técnica, os procedimentos de segurança, a alimentação, organização das salas e os processos individuais das crianças”.

Segundo a Segurança Social, “a creche apresentava um funcionamento regular, proporcionando às crianças instalações e serviços que cumprem todas as suas necessidades, designadamente, pedagógicas, lúdicas e emocionais”.

“A situação em apreço está a ser investigada pelas autoridades judiciais competentes”, conclui.

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A bebé de 18 meses morreu na quinta-feira, em Almada, depois de ter ficado esquecida durante cerca de sete horas no interior de uma viatura ao serviço do colégio “O mestre Cuco”.

O alerta só foi dado quando a mãe se preparava para levar a menina de volta para casa, tendo sido informada na altura de que filha não tinha dado entrada na creche.

A menina viria a ser encontrada pouco tempo depois, já inanimada, no interior da viatura onde terá permanecido cerca de sete horas. As manobras de reanimação de nada valeram, tendo o óbito sido declarado no local.

As circunstâncias da morte estão a ser investigadas pela Polícia Judiciária.

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