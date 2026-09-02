Segurança Social alerta para mensagens fraudulentas com falsos links do portal

O Instituto da Segurança Social avisou que estão a circular SMS fraudulentas que usam abusivamente a imagem do seu portal oficial. A entidade liderada por Pedro Corte Real esclarece que nunca envia links nem pede dados bancários e insta os cidadãos a ignorar o ataque de phishing

A Segurança Social alertou para a circulação de mensagens fraudulentas enviadas em nome do instituto, que incluem ligações para páginas falsas que utilizam indevidamente a imagem do Portal da Segurança Social.

O Instituto da Segurança Social (ISS) pede aos cidadãos para não clicarem nas ligações nem fornecerem dados pessoais ou bancários caso recebam este tipo de mensagem.

"Estão a ser enviadas mensagens fraudulentas em nome da Segurança Social", alerta o instituto, explicando que estas comunicações incluem, geralmente, uma ligação para uma página falsa que procura reproduzir a imagem do portal oficial.

Segurança Social alerta para esquema de phishing

Segundo o ISS, trata-se de uma ação de phishing, uma técnica fraudulenta utilizada para obter informações confidenciais ou extorquir dinheiro através da utilização abusiva da identidade de entidades legítimas.

A Segurança Social sublinha que estas mensagens não são enviadas pelos seus serviços e têm como objetivo permitir aos autores da fraude obter dinheiro ou informação de forma ilegítima.

O instituto reforça que os cidadãos devem desconfiar de qualquer mensagem recebida em nome da Segurança Social que inclua ligações ou pedidos de informação pessoal.

'Nunca envia links nem pede dados bancários'

A recomendação é clara: a Segurança Social nunca envia links nem solicita dados bancários ou pessoais através de SMS ou outras mensagens.

Quem receber uma comunicação suspeita não deve clicar na ligação, preencher formulários ou fornecer qualquer tipo de informação.

Em caso de dúvida, o ISS recomenda que os cidadãos consultem exclusivamente os canais oficiais da Segurança Social.