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Se lhe disserem que o seu número está ligado a crimes, desconfie. Anacom lança aviso

Regulador avisa que burlões fazem-se passar por inspetores da autoridade e alegam ligações dos números de telefone das vítimas a atividades criminosas.
Redação
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Se lhe disserem que o seu número está ligado a crimes, desconfie. Anacom lança aviso

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A Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) alertou esta segunda-feira para o aumento significativo de chamadas fraudulentas realizadas em nome da entidade reguladora, revelando ter recebido mais de 180 queixas de cidadãos nas últimas duas semanas.

Em comunicado, a Anacom refere que os contactos têm sido efetuados por pessoas que se identificam falsamente como elementos dos serviços de fiscalização da autoridade, numa tentativa de enganar os destinatários.

Burlões fazem-se passar por inspetores

Segundo a Anacom, entre 25 de maio e esta segunda-feira foram registadas mais de 180 reclamações relacionadas com este esquema.

"Nos últimos dias tem havido um aumento assinalável de queixas relacionadas com chamadas fraudulentas feitas em nome da Anacom. Entre o dia 25 de maio e esta segunda-feira foram recebidas mais de 180 queixas de cidadãos relativas a contactos telefónicos nos quais os interlocutores se identificam falsamente como agentes de fiscalização desta Autoridade", refere o regulador.

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De acordo com a mesma nota, os burlões alegam que o número de telefone da potencial vítima estará associado à prática de crimes ou a atividades ilícitas, procurando criar um clima de preocupação e urgência.

Autoridade deixa alerta aos utilizadores

A Anacom alerta os cidadãos para que desconfiem deste tipo de contactos e recorda que não realiza chamadas com este género de abordagem nem solicita dados pessoais ou informações sensíveis através de contactos telefónicos inesperados.

O regulador recomenda ainda que os utilizadores interrompam a chamada sempre que suspeitem de uma tentativa de fraude e que denunciem situações semelhantes às autoridades competentes.

O aumento destas ocorrências surge numa altura em que continuam a multiplicar-se esquemas de burla telefónica que recorrem à identidade de entidades públicas e organismos oficiais para tentar obter informação pessoal ou financeira das vítimas.

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